El desgarrador mensaje de la exnovia de Zhaday Palacios tras su trágica muerte

El doloroso mensaje de despedida de la expareja de Zhaday Palacios ha conmovido a familiares y amigos del joven que fue asesinado la madrugada del domingo en el puente a desnivel de la avenida Nueva Orleans, a la altura del Bulevar del Norte.
El crimen ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. El cuerpo de Palacios fue hallado en la parte baja del puente, con las manos atadas hacia atrás con un lazo.
De acuerdo con una hipótesis preliminar, Zhaday Palacios, de 21 años, y otra persona fueron llevados al lugar por individuos que se conducían en una camioneta negra.
La Policía Nacional informó que en la escena quedó un lazo, con el cual llevaban amarrado a otro hombre que logró escapar de los atacantes.
El comisario Cristian Nolasco, jefe de la Policía en la zona, señaló que el robo se maneja como móvil principal del crimen.
En Facebook, la exnovia de Palacios escribió varios mensajes en los que expresó su dolor y arrepentimiento por no haber luchado más por la relación.
“Una noticia así no la esperé recibir, porque mi Barry, ¿por qué no quisiste cambiar? Me duele hasta el alma, volvé y llámame, decime que me amás y yo te juro que salgo corriendo a abrazarte”, publicó en su primer mensaje.
“¿Dónde quedaron tus sueños, mi amor? Todo lo que me contaste que querías hacer. Yo te voy a amar hasta el fin de mis días, perdóname por no haber hecho otro poquito de esfuerzo en continuar, mi amor. Vuela alto, mi Barry, mi negro, mi flaco”, agregó con dolor.
Las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables del asesinato.
Los familiares y amigos se unieron al clamor de la exnovia y lamentaron la pérdida del reconocido joven.