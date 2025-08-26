  1. Inicio
Así era Darwin Bueso, el joven asesinado presuntamente por su "mejor amigo" en Cofradía

"Solo por un carro fue asesinado". El cuerpo de Darwin Bueso Hernández fue encontrado en el río Chamelecón.

Autoridades policiales reportaron ayer el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en el río Chamelecón. Horas después, se confirmó los escalofriantes detalles detrás del horrendo crimen.

 Foto: redes sociales
La víctima fue identificada como Darwin Bueso Hernández, de 21 años, originario de la aldea Río Blanquito, Puerto Cortés. Según sus familiares, el pasado domingo se reportó su desaparición.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con conocidos, el joven estudiaba y residía en San Pedro Sula. Darwin era un destacado universitario.

 Foto: redes sociales
"Tenía un futuro prometedor, era tranquilo y un buen joven", expresó una allegada en redes sociales.

 Foto: redes sociales
Autoridades policiales capturaron a un joven, de 18 años, como el principal sospechoso de la muerte de Darwin Bueso.

 Foto: redes sociales
Según la información preliminar, el asesinato ocurrió en Cofradía, a orilla del río Chamelecón. La vítima fue llevada con engaños hasta el lugar, con el objetivo de robarle su vehículo, una camioneta Honda CRV negra. Eran acompañados por un tercer hombre, que se encuentra prófugo.

 Foto: redes sociales
El cuerpo de Darwin presentó señales de estrangulación y fue encontrado flotando en el río Chamelecón, tenía piedras alrededor para evitar que flotara. "Solo por un carro fue asesinado", expresó un familiar en redes sociales.

 Foto: redes sociales
Un joven sospechoso fue sorprendido por agentes cuando intentaba sacar el carro robado de una zona arenosa, donde quedó embancado.

 Foto: redes sociales
El sospechoso, quiera muy cercano a la víctima, confesó cómo ocultaron el cuerpo y fue así como la policía logró encontrarlo. Será acusado por homicidio, privación injusta de la libertad y robo de vehículo.

 Foto: redes sociales
La captura de los tres sospechosos se realizaron en el puente Plateado de la colonia Morales IV, se desconoce si hay más involucrados.

Foto: redes sociales
