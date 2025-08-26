Así era Darwin Bueso, el joven asesinado presuntamente por su "mejor amigo" en Cofradía

Autoridades policiales reportaron ayer el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en el río Chamelecón. Horas después, se confirmó los escalofriantes detalles detrás del horrendo crimen.
La víctima fue identificada como Darwin Bueso Hernández, de 21 años, originario de la aldea Río Blanquito, Puerto Cortés. Según sus familiares, el pasado domingo se reportó su desaparición.
De acuerdo con conocidos, el joven estudiaba y residía en San Pedro Sula. Darwin era un destacado universitario.
"Tenía un futuro prometedor, era tranquilo y un buen joven", expresó una allegada en redes sociales.
Autoridades policiales capturaron a un joven, de 18 años, como el principal sospechoso de la muerte de Darwin Bueso.
Según la información preliminar, el asesinato ocurrió en Cofradía, a orilla del río Chamelecón. La vítima fue llevada con engaños hasta el lugar, con el objetivo de robarle su vehículo, una camioneta Honda CRV negra. Eran acompañados por un tercer hombre, que se encuentra prófugo.
El cuerpo de Darwin presentó señales de estrangulación y fue encontrado flotando en el río Chamelecón, tenía piedras alrededor para evitar que flotara. "Solo por un carro fue asesinado", expresó un familiar en redes sociales.
Un joven sospechoso fue sorprendido por agentes cuando intentaba sacar el carro robado de una zona arenosa, donde quedó embancado.
El sospechoso, quiera muy cercano a la víctima, confesó cómo ocultaron el cuerpo y fue así como la policía logró encontrarlo. Será acusado por homicidio, privación injusta de la libertad y robo de vehículo.
La captura de los tres sospechosos se realizaron en el puente Plateado de la colonia Morales IV, se desconoce si hay más involucrados.