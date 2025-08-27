"Prefiero que esté preso": Madre entrega a su hijo futbolista que agredió a anciano en Roatán

Un joven futbolista fue entregado por su propia madre luego de ser captado agrediendo a un anciano en Sandy Bay, Roatán, Islas de la Bahía.
La dama, identificada solo como Francis, dijo al medio local Roatán Hable Claro que ella misma llamó al 911 y entregó a su hijo.
En las redes sociales, un video mostraba a dos jóvenes haciendo algo indignante: la agresión de un anciano que aparentaba estar en estado de ebriedad.
Francis dice que estaba en su casa cuando le cayó el video y reconoció a su hijo en escena y lo encaró.
"Le dije que prefería que estuviera preso en lugar de que siguiera agrediendo a otra gente. Le pido perdón a la familia de señor, no lo conozco, pero tengo vergüenza", dijo.
Francis asegura que esta no es la educación que le ha dado a su hijo. "Yo lo hacía jugando", contó.
La mujer contó que en el momento de la agresión ella hacía a su hijo en la práctica del Juventus. "Ahí juega él", reveló.
"Le dije, Chakil por qué haces eso y me dijo que el hombre lo había insultado, pero no le creo por eso prefiero meterle preso a que esté muerto", aseguró.
"Él ya es mayor de edad, tiene 18. Es la primera vez que lo hago haciendo cosas de esas porque él de la casa a la iglesia y de la casa a jugar", cerró.