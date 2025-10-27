¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?

Un exmiembro del Cártel de los Valle Valle fue capturado durante un operativo fronterizo desarrollado por la Policía Nacional en el occidente de Honduras.
La acción fue ejecutada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), adscritos a la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
La detención se realizó a las 5:30 de la mañana, cuando los uniformados mantenían inspecciones vehiculares en Tepemechín, municipio de La Entrada, Copán.
El sospechoso fue identificado como José Inocente Valle Valle, de 45 años, residente en El Espíritu, Florida, Copán.
Al momento de ser detenido, conducía un camión Isuzu FTR color blanco, utilizado para el transporte de mercancía sin documentación legal.
En el automotor se decomisaron aproximadamente 600 cajas de cerveza, cuyo conteo final permanece en proceso de confirmación.
Por este delito, la policía lo señala como presunto responsable de contrabando en perjuicio de la Hacienda Pública hondureña.
El vehículo y el cargamento asegurado quedaron bajo custodia policial, mientras el detenido fue remitido a la Fiscalía correspondiente.
José Inocente Valle Valle perteneció al Cártel de los Valle Valle, red criminal vinculada al narcotráfico con fuerte presencia en la zona occidental.
Fue capturado en octubre de 2014 junto a su esposa, en una operación apoyada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Meses después, en enero de 2015, fue extraditado al Distrito Este de Virginia, donde se declaró culpable por delitos de narcotráfico y recibió una condena de 10 años.
Tras cumplir su condena en Estados Unidos, José Inocente Valle Valle fue deportado en marzo de 2023 a Honduras.
Las autoridades consideran que esta nueva aprehensión evidencia la continuidad de conductas ilícitas, y aseguran que seguirán reforzando los controles fronterizos para combatir el crimen organizado y el contrabando en Honduras.