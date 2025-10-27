  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?

José Inocente perteneció al Cártel de los Valle Valle, red criminal vinculada al narcotráfico con fuerte presencia en la zona occidental de Honduras.

¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
1 de 13

Un exmiembro del Cártel de los Valle Valle fue capturado durante un operativo fronterizo desarrollado por la Policía Nacional en el occidente de Honduras.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
2 de 13

La acción fue ejecutada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), adscritos a la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
3 de 13

La detención se realizó a las 5:30 de la mañana, cuando los uniformados mantenían inspecciones vehiculares en Tepemechín, municipio de La Entrada, Copán.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
4 de 13

El sospechoso fue identificado como José Inocente Valle Valle, de 45 años, residente en El Espíritu, Florida, Copán.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
5 de 13

Al momento de ser detenido, conducía un camión Isuzu FTR color blanco, utilizado para el transporte de mercancía sin documentación legal.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
6 de 13

En el automotor se decomisaron aproximadamente 600 cajas de cerveza, cuyo conteo final permanece en proceso de confirmación.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
7 de 13

Por este delito, la policía lo señala como presunto responsable de contrabando en perjuicio de la Hacienda Pública hondureña.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
8 de 13

El vehículo y el cargamento asegurado quedaron bajo custodia policial, mientras el detenido fue remitido a la Fiscalía correspondiente.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
9 de 13

José Inocente Valle Valle perteneció al Cártel de los Valle Valle, red criminal vinculada al narcotráfico con fuerte presencia en la zona occidental.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
10 de 13

Fue capturado en octubre de 2014 junto a su esposa, en una operación apoyada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
11 de 13

Meses después, en enero de 2015, fue extraditado al Distrito Este de Virginia, donde se declaró culpable por delitos de narcotráfico y recibió una condena de 10 años.
¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
12 de 13

Tras cumplir su condena en Estados Unidos, José Inocente Valle Valle fue deportado en marzo de 2023 a Honduras.

¿Por qué capturaron a José Inocente Valle Valle en Copán?
13 de 13

Las autoridades consideran que esta nueva aprehensión evidencia la continuidad de conductas ilícitas, y aseguran que seguirán reforzando los controles fronterizos para combatir el crimen organizado y el contrabando en Honduras.
Cargar más fotos