Nasralla acusa a mujer de atentar contra candidato a alcalde de Azacualpa

Nelson Bueso )de rojo) se recupera de un atentado que sufrió el martes 26 de agosto en Azacualpa, Santa Bárbara.
Bueso es uno de los favoritos para ganar las elecciones del 30 de noviembre y ha recibido el respaldo de Salvador Nasralla, quien ha hecho una grave denuncia.
"La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso", aseguró Nasralla en sus redes sociales.
"Mi solidaridad absoluta con él, su familia y todos los liberales que sufren este golpe contra la esperanza del pueblo", agregó Nasralla.
Y siguió lanzando dardos. "Los narco-gobiernos del pasado y del presente nos heredaron miedo, sangre y corrupción".
"Me encomiendo a Dios y reafirmo mi compromiso con Honduras: aquí la política se hará con ideas, no con balas. El pueblo merece paz, justicia y dignidad", solicitó.
El día del atentado, Jorge Cálix, había explicado que Nelson Bueso el año pasado militó en Libre y luego pasó al partido Liberal en la fórmula de Cálix.
Fotos saluda a Marlon Ochoa en una marcha de Libre en enero del 2024, cuando aún militaba en Libertad y Refundación.
El martes 26 de agostos, se informó que Nelson había recibido un disparo en su pecho y por lo cual fue llevado a una clínica de San Pedro Sula.
José Amaya, uno de los amigos de Nelson Bueno, dijo que estaba fuera de peligro