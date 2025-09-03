  1. Inicio
"Pronto llegarán cosas buenas": triste publicación de maestra Ceidy antes de morir atropellada

Ceydi Andino murió atropellada por un rapidito cuando salía de impartir clases, deja 4 hijos y una madre enferma.

La maestra Ceidy Dinora Andino Aguilar, de 35 años, falleció ayer martes 2 de septiembre tras ser atropellada cuando intentaba cruzar la calle en el kilómetro 13 de la carretera a Santa Ana, Francisco Morazán.
Según testigos en el lugar, Ceydi Andino salía de su trabajo en un centro educativo de la comunidad, cuando fue embestida por un rapidito que lamentablemente le arrebató la vida.
Esta noticia ha llenado de tristeza y mucho dolor a sus seres queridos y personas cercanas, ya que recuerdan a Ceydi como excelente persona, temerosa de Dios y buena profesional.

En redes sociales, muchas personas se han pronunciado lamentando lo sucedido y publicando fotografías de la maestra con mensajes de despedida y fortaleza para sus familiares.
En redes sociales, Ceydi Andino se mostraba como una mujer amorosa y muy entregada a sus hijos y su familia.

Ceydi Andino era madre de 4 hijos, una niña y tres varones, a quienes presumía constantemente en sus redes sociales.
Según comentarios en redes sociales, la maestra también era muy activa en su comunidad, servía en su iglesia y hasta hacia voluntariado.

Pero lo que más ha llamado la atención fue una reciente publicación hecha en su cuenta de Facebook, en la que Ceydi simula tener una conversación con Dios.

En la imagen, Ceidy muestra de que Dios le dice que ha estado escuchando sus oraciones, y le motiva a seguir esforzándose al máximo, pero la frase que más llamó la atención fue "Pronto llegarán cosas buenas".

El triste fallecimiento de la maestra Ceydi Andino ha enlutado al gremio de docentes, sus familiares, alumnos y personas cercanas, quienes sin duda alguna la recordarán con mucho amor.

