De una tienda a la muerte: filtran los últimos minutos de los agentes antes de fatal choque

Minutos antes del fatal accidente que cobró la vida de cuatro agentes policiales en Lempira, los uniformados hicieron una breve parada que hoy cobra un profundo significado para quienes los vieron con vida por última vez.
Un testigo relató que los agentes permanecieron por largo rato en una tienda de la zona, sin imaginar que aquel sería su último recorrido.
“La vida es un suspiro. Antes de ese último recorrido estuvieron por largo rato en nuestra tienda, sin imaginar siquiera que algunos ya estaban rumbo a la eternidad”, expresó conmovido un ciudadano.
El testigo añadió un mensaje de despedida que resume el sentir de la comunidad: “Que Dios les conceda descanso eterno y a sus familias, consuelo en medio del dolor”.
El trágico accidente ocurrió este miércoles en la comunidad de Río Grande, en el tramo carretero entre Gracias, Lempira, y Santa Rosa de Copán, cuando una patrulla policial colisionó con un bus de transporte interurbano.
Según un informe preliminar de la Policía Nacional, en el hecho perdieron la vida cuatro agentes, dos hombres y dos mujeres, quienes se desplazaban en la unidad policial al momento del impacto.
Las autoridades confirmaron que los agentes fallecidos son Isaís Gutiérrez Fúnez; Yuri Benítez Mejía, quien murió camino al hospital; Leydi Licona Cáceres; y José Henry Pérez Saldívar.
Asimismo, las autoridades informaron que los uniformados estaban asignados a las postas policiales de San Rafael y La Unión, en el departamento de Lempira, y se trasladaban hacia la base policial de Gracias. Algunos regresaban tras dejar a compañeros y otros salían de su fin de semana.
“Fueron cuatro compañeros los que resultaron fallecidos, dos varones y dos femeninas. Estaban asignados a las postas de San Rafael y La Unión y se trasladaban a la base de Gracias”, detalló la Policía Nacional en declaraciones preliminares.
Respecto a las causas del accidente, las autoridades indicaron que las investigaciones aún se encuentran en una fase inicial, aunque confirmaron la participación directa del bus interurbano en la colisión.
Además de las víctimas mortales, el accidente dejó siete policías heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital Juan Manuel Gálvez, en la ciudad de Gracias, donde permanecen bajo observación médica.
Los agentes heridos fueron identificados como el subinspector Elvin Iglesias y los agentes Kevin Dariel Bautista, Alma Yudid Iglesias, Ever Osmín Cuevar, Jonathán García Tovar, Elmer Yonari Bajurto y Darlin Josué López.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer las circunstancias del accidente y brindar acompañamiento a las familias afectadas, mientras el país lamenta la pérdida de cuatro servidores públicos que murieron en el cumplimiento de su deber.