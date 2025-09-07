  1. Inicio
Identifican a joven que murió calcinada en accidente de la colonia Lempira de SPS

Sujeyly Rocío Euceda se dirigía al hospital, junto con uno de sus tres hijos, a quien iba a operar de una hernia. La otra víctima no ha sida identificada

Fotos en vida de Sujeyly Rocío Euceda, la joven que murió calcinada la mañana de este domingo en un accidente de un rapidito que cubre la ruta Cofradía-San Pedro Sula.
Sujeyly es una de las dos personas que murieron calcinadas luego de que el bus en que se transportaban, cayera a una hondonada en la colonia Lempira de San Pedro Sula.
Sujeyly, según se supo, iba con uno de sus hijos al momento del accidente.

El menor fue uno de los sobrevivientes, confirmaron las autoridades.
El cuerpo de Sujeyly quedó en el interior del bus rapidito junto al de un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

Joel Villanueva (foto), quien viajaba en el bus que se accidentó fue localizado en una clínica privada. Sus familiares estaban preocupados y temían lo peor.
Sujeyly Euceda era madre de 3 hijos, uno de ellos resulto herido en el accidente.
"No lo puedo creer. Dios tan feliz que estaba ella con la llegada de su princesita. Que pesar, con toda una vida por delante y hoy se apagó su brillo. Nena, descansa en paz", le escribió una amiga.
"Dios mío, qué lamentable. Esos conductores de “busitos” manejan como locos, como si no llevaran vidas. ¿Dónde está la Policía de Tránsito? Solo aparecen para molestar, y en lo que realmente deberían actuar —controlar a esas personas que conducen el transporte público— no lo hacen", lamentó otra vecina.

Según datos oficiales: el accidente se registró a las 11:50 am. Dos personas murieron calcinadas y seis más fueron trasladadas heridas al hospital Mario Catarino Rivas.
