Capturan a sospechoso de matar a su expareja y su exsuegro en Roatán

Este jueves fue capturado en Roatán el sospechoso de cometer un doble crimen en la isla contra su exesposa y su exsuegro. El hombre fue detenido en una zona montañosa después de más de 24 horas de ser buscado por la Policía Nacional.
El hombre fue capturado en operativos policiales. Intentó escaparse por una zona montañosa. Las víctimas mortales fueron identificadas como Darlyn López, quien estaba embarazada, y su padre, Ángel Aguilar. En tanto, María López, madre de la joven y esposa de Aguilar, resultó con heridas de gravedad y permanece bajo atención médica.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto responsable es Alexander Rosa Pineda, excompañero sentimental de Darlyn. Según audios difundidos en redes sociales, el sujeto habría viajado desde San Pedro Sula hasta Roatán con la intención de asesinar a toda la familia.
"El martes o el miércoles me hablás, a ver si estás bien relajada con el 'nance', como decís vos", amenazó el supuesto victimario en un audio que habría enviado a López y que está en manos de autoridades policiales.
Los hechos se consumaron cuando Rosa Pineda irrumpió en la vivienda de sus exsuegros y abrió fuego sin mediar palabras. Tras el ataque, huyó de la escena dejando dos víctimas mortales y una persona herida de gravedad, según la información policial.
Testigos del crimen permitieron a la Policía Nacional identificar de inmediato al supuesto agresor. Desde la madrugada de este jueves, equipos de investigación realizaron operativos en distintos puntos de Roatán con el fin de capturarlo y llevarlo ante la justicia.