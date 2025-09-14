Muere quinceañera tras sufrir brutal accidente en Olancho

Una jovencita de tan solo 15 años perdió la vida de manera trágica tras sufrir un brutal accidente en el departamento de Olancho, zona oriental de Honduras.
La víctima fue identificada como Ledis Esmeralda Martínez García, de 15 años de edad, quien falleció luego de varios días de luchar por su vida en un hospital.
Según testimonios, la menor sufrió graves heridas en un accidente ocurrido el pasado 7 de septiembre, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de la zona.
El hecho se registró entre las comunidades de Zopilotepe y San Nicolás, en Olancho, cuando la joven viajaba con rumbo a su hogar.
Familiares, desesperados por su estado de salud, incluso apelaron a la solidaridad de los hondureños para recaudar fondos que permitieran costear los tratamientos médicos.
A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo recibido, lamentablemente la jovencita falleció el pasado sábado 13 de septiembre, dejando un vacío irreparable en sus seres queridos.
La muerte de Ledis Esmeralda Martínez ha causado consternación entre familiares y amigos, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de dolor y despedida.
“Solo 15 añitos, pero Dios así lo quiso, nadie puede renegar, princesa hermosa y bella”, escribió una de sus familiares en redes sociales.
Vecinos de la comunidad también se han sumado a las muestras de solidaridad, recordándola como una adolescente alegre, respetuosa y llena de sueños por cumplir.
La joven será sepultada este domingo en un cementerio de Olancho.