Capturan a diez presuntos pandilleros de la 18 refugiados en reconocido hotel de La Ceiba

En el allanamiento, la Policía decomisó varias armas de fuego, vestimenta de uso militar y diferentes vehículos en los que los sospechosos se transportaban.

En un operativo policial realizado en la ciudad de La Ceiba, autoridades capturaron a diez presuntos integrantes de la Mara 18 que se refugiaban en el reconocido hotel de montaña Villa Rina.
Durante la acción se logró el decomiso de varias motocicletas y una camioneta, bienes que eran utilizados por los detenidos para sus actividades ilícitas.
Los detenidos fueron llevados por la Policía Nacional para ser presentados ante la justicia y realizar su respectiva identificación.

En el allanamiento, los agentes decomisaron varias armas de fuego, vestimenta de uso militar y diferentes vehículos en los que los sospechosos se transportaban.
Las autoridades adelantaron que se les imputarán delitos como asociación ilícita, portación ilegal de armas y otros que resulten de las indagaciones correspondientes.
La captura forma parte de los esfuerzos de seguridad que se intensifican en La Ceiba y otras ciudades del litoral atlántico, donde las maras y pandillas mantienen presencia activa y generan altos índices de violencia e intimidación en la población.
Subcomisionado policial, Samir Rodríguez, mencionó que la detención se hizo gracias a las distintas intervenciones ejecutadas por la institución en el sector de Corozal, La Ceiba.
