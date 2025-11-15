A don Walter le hicieron 14 puntadas en la cabeza y cuatro en la nariz tras brutal agresión

Don Walter González, guardia atacado por un indigente en La Ceiba la noche del pasado jueves, rompió el silencio luego de que las autoridades dejaron libre a su agresor.
En las últimas horas, se confirmó que Neris Acosta Martínez, de 37 años, fue detenido tras supuestamente agredir a don Walter. No obstante, horas después fue puesto en libertad.
Autoridades explicaron que la liberación del individuo, residente en el barrio Inglés, obedeció estrictamente al procedimiento legal.
“El caso no pudo judicializarse por tres razones: la falta de denuncia por parte del guardia agredido, el vencimiento del término de flagrancia, pues al intentar formalizar el caso, el tiempo estipulado por ley ya había expirado, y la condición mental del atacante”, detalló Samir Rodríguez, jefe policial de Atlántida.
Este último punto fue decisivo para su liberación. El agresor fue identificado como una persona en situación de calle y con evidentes padecimientos de salud mental.
En un video que se viralizó en redes sociales se observa el momento en que el guardia de seguridad es atacado en las afueras de un supermercado en el barrio Solares Nuevos de La Ceiba.
Este sábado, luego de la liberación del supuesto agresor, don Walter concedió una entrevista al medio de comunicación HCH, donde reveló detalles del ataque y exigió justicia.
“Siento que es una injusticia muy grande, porque me tomaron declaración. El mismo día que salí del hospital se me llamó para que señalara a la persona que me agredió", expresó.
Reveló que lo llevaron junto con el agresor a la Fiscalía y aseguró que “es falso lo que andan diciendo, que no se me tomó declaración o que no firmé acta; sí lo hice”.
Por otro lado, dijo: “Ya estoy bien, estoy fuera de peligro. Gracias a toda la gente de buen corazón que ha estado preguntando; en mi trabajo, mis jefes. Muy agradecido también, no me han dejado de la mano".
Sobre su agresor manifestó: “Lo que me hizo fue brutal. Él me quería matar; si no me hago el muerto en el suelo, me termina de matar. Yo salgo adelante a trabajar, para mantener a mis dos hijos, para no tocar lo ajeno.”
Al guardia le hicieron catorce puntadas en la cabeza y cuatro en la nariz, la cual deberá operarse el lunes, ya que su agresor le quebró el tabique.
“Tengo temor. Soy una persona muy humilde”, señaló, antes de volver a pedir al Gobierno que tome cartas en el asunto respecto a su caso.