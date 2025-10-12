Las desgarradoras palabras de la tía de Dylan y Josué tras su trágica muerte

Los cuerpos de los niños Josué Herrera Funes y Dylan Andrés Funes fueron encontrados el sábado 11 de octubre en el departamento de Francisco Morazán. Su muerte provocó conmoción y profundo lamento en la comunidad.
Los niños murieron tras ser arrastrados el pasado viernes por una fuerte corriente de agua en la colonia Cantarero López, en Comayagüela.
Hoy se llevó a cabo el funeral de los primitos en Tegucigalpa. Su tía dejó con profundo dolor un mensaje de despedida en redes sociales.
"Mis tesoros preciados, un día les prometí estar en todos sus logros. Hoy me tocó estar presente no de la forma que quise, pero sí orgullosa de los dos, alegre porque fueron unos angelitos maravillosos, porque me enseñaron el amor más puro que puede haber, porque me enseñaron a ser la mejor tía", lamentó Gabriela en TikTok.
Josué Herrera Funes, de 12 años, y su primo Dylan Andrés Funes, de 8, regresaban de la escuela cuando intentaron cruzar la quebrada, cuya corriente creció debido a las lluvias en la capital.
Los menores cayeron al agua y fueron arrastrados; los familiares alertaron a las autoridades que iniciaron desde el viernes las labores de búsqueda, pero fue hasta la mañana del sábado que se confirmó lo peor.
El primer menor, de doce años, fue hallado a primeras de ayer en un muro de piedra a orillas de una quebrada en el barrio 1 de Diciembre, según informó a los periodistas un oficial del Cuerpo de Bomberos.
En una escena desgarradora, la madre llegó al lugar del hallazgo para reconocer el cuerpo de su pequeño, el cual fue trasladado a la morgue capitalina.
En horas de la tarde del sábado, el Cuerpo de Bomberos recuperó el cadáver de Dylan Funes, de 8 años de edad.
"Lastimosamente no puedo celebrarles ni decirles que son y fueron lo más bonito de mis días, pero puedo decir que los amo. Esto no es un adiós, es un hasta pronto mis bebés. ¡Los amo infinitamente!", concluyó la tía en el mensaje.