¿Cuál es el estado de salud de Issac Uyoa, sobreviviente del accidente en el que murieron sus padres?

El joven Orin Issac Uyoa, único sobreviviente del trágico accidente vial ocurrido el domingo en Villanueva, Cortés, en el que perdieron la vida sus padres, fue dado de alta este lunes del Hospital Mario Catarino Rivas, tras haber permanecido bajo observación médica por más de 24 horas.
El doctor Lexis Meza, jefe de Consulta Externa del centro asistencial, informó que el paciente ingresó con heridas y golpes en la cabeza, producto de un accidente de alto impacto. Sin embargo, tras una serie de evaluaciones médicas, se determinó que su condición ya no representa riesgo vital.
“Producto de un accidente de alto trauma, el paciente fue estabilizado en este centro hospitalario. Se ha mantenido en observación durante las últimas 24 horas y, tras la revisión de esta mañana, se determinó que ya no existe ninguna situación que ponga en riesgo su vida, por lo cual se ha decidido darle el alta”, explicó el médico.
El galeno añadió que Uyoa permanecerá en reposo domiciliario y deberá asistir a citas de control, incluyendo una con el servicio de neurocirugía en las próximas semanas, para garantizar su completa recuperación.
“El control será principalmente reposo durante los próximos días. En caso de cualquier complicación, el hospital está en disposición de brindarle atención inmediata”, agregó Meza.
El joven Issac Uyoa, de 21 años, resultó gravemente herido en el accidente ocurrido el domingo en la carretera CA-5, a la altura de Villanueva, donde sus padres perdieron la vida luego de que el vehículo en el que se conducían impactara violentamente contra otro automotor.
Los esposos fallecidos y padres de Issac fueron identificados como Cintia Granados Paz, de 66 años, y Jenrry Doney Uyoa Velásquez, de 54 años.
El pickup en el que viajaban colisionó con un turismo marca Ford, color amarillo, conducido por un hombre identificado como Erick Daniel Mejía Núñez, quien resultó ileso en el accidente.
Etny Uyoa, hija de la pareja fallecida, relató que sus padres salieron a realizar algunas compras en el supermercado y la farmacia, pero cuando regresaban a casa sufrieron el fatal accidente.
La pareja de esposos era originaria de la comunidad Las Cañadas de Villanueva, Cortés. El percance ocurrió muy cerca del desvío hacia dicho sector.
Etny, quien es periodista en la zona norte de Honduras, durante el velatorio que se realiza este lunes, dijo a medios de comunicación que su hermano aún no se entera del fallecimiento de sus padres.