"Ni llamadas, ni mensajes": Familia de madre calcinada en rapidito no recibió ni un lempira

EXCLUSIVA: Según expuso la madre de Sujeyly Rocío Euceda, les prometieron ayudarles económicamente, pero eso nunca pasó

La familia de la heroica madre Sujeyly Rocío Euceda, quien murió calcinada en el accidente de un rapidito en la colonia Lempira de San Pedro Sula se quedó esperando la ayuda que les prometieron tras el percance vial.
Sujeyly fue una de las dos víctimas mortales del accidente que se registró el 7 de septiembre a la altura de la colonia Lempira, en la carretera que conduce al occidente de Honduras.
Sujeyly iba acompañada de uno de sus cinco hijos y según relataron testigos, cuando el rapidito se incendiaba, ella sacó a su pequeño, lo sacó por la ventana y le salvó la vida.
La historia de Sujeyly fue contaba al mundo y se le reconoció como una verdadera heroína, sin embargo, ahora su pareja ha tenido que hacerse cargo de los pequeños, incluida una bebé de dos meses.
En busca de una respuesta, la madre de Sujeyly salió de Copán en donde ella vive, con destino a San Pedro Sula. Su idea fue siempre buscar justicia ante el abandono de las autoridades y del dueño de la unidad en la que murió esta joven madre de 23 años.
Keren Euceda fue a buscar al dueño de la unidad y este le dijo que en dos días le iban a dar un dinero a la pareja de Sujeyly.
Los tres hijos que Keren tuvo con su pareja se quedaron con él. Los otros dos, de su anterior relación, los tiene la abuela paterna.
"Fui con mi yerno y hablamos con el dueño del rapidito, él no nos está dando gran cantidad, igual eso no reemplaza a mi hija, nos dijo que de ese día en dos más, iba a entregarle en dinero a mi yerno", contó Euceda a Diario La Prensa.
Keren aclara que ella no está buscando dinero para su beneficio. "Los abogados le dijeron que el dinero le tocaba a mi yerno por qué tiene a los niños. Yo acepté porque le pueden comprar cosas a los niños", agregó.
Ella creía que el dinero ya se lo habían entregado al padre de tres de los hijos de Sujeyly o Chio, como le decían de cariño a la hija de Keren.
"Lo llamé y me dijo que el hombre no ha llamado, no ha escrito, ni siquiera le han dicho nada. Anoche hablé con la mamá de mi yerno y ella me dijo que todo lo dejaba en manos de Dios", apuntó.
"No hay respuesta y del motorista tampoco se sabe nada", puntualizó.
Keren informó que el pequeño que acompañaba a Sujeyly ha respondido bien a las terapias sicológicas y que el 10 asistirá a otra para definir la fecha en que será operado.
Sujeyly el día de la tragedia iba con su hijo al hospital, ya que deben operarlo de una hernia en sus partes íntimas.
