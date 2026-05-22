“No eran socios, solo trabajadores”: el desgarrador clamor de familiares de víctimas en Colón

La mayoría de las víctimas fueron enterradas de forma simultánea entre las 07:00 y las 08:00 de la mañana en el cementerio de Rigores, entre escenas de dolor de familiares y vecinos de esta comunidad de gente campesina que se dedica a trabajar en el corte de fruta de palma africana y al cultivo de granos básicos como maíz, frijoles y tubérculos como la yuca, entre otros.