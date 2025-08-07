  1. Inicio
Cámaras captaron a Óscar con pasajeros cerca de su casa: 25 minutos después lo asesinaron

La policía aún no tiene pistas sobre el crimen del taxista Óscar Noel López Cárcamo. Este es lo que sabe del asesinato de este joven de 22 años

Fotos en vida de Óscar Noel López Cárcamo, el joven taxista que fue asesinado el pasado lunes 4 de agosto en San Pedro Sula.
La familia Óscar confirmó que este había llegado a la casa a dejar a un niño cuando recibió una llamada, supuestamente de un cliente.
"Ya vengo, solo voy a ir al hospital a dejar a un cliente", les dijo Óscar a sus parientes a eso de las 8:30 pm.
Este joven taxista fu visto por sus vecinos subiendo a tres pasajeros en su misma colonia, la Andalucía.

"Una cámara lo capta cuando lleva los pasajeros, no se ve cuando los sube", dijo una persona cercana al taxista.
A eso de las 9:00 pm, unos 25 minutos después de haber sido visto con vida, las autoridades fueron alertadas de que un hombre estaba muerto al interior de un turismo en el bulevar de Armenta, cerca del centro comercial Altara.
El cuerpo de Óscar presentaba cuatro disparos, uno en cada brazo y dos en la cabeza. La puerta del copiloto quedó abierta.
"Era un muchacho que se crió con mis hijos. No era mal muchacho honrado y sangre dulce", contó una vecina.
Óscar trabajaba como taxista vip en una central y en varios grupos de apoyo. Era descrito como un joven jovial y alegre.
"Logre conocerlo, era bien humilde y trabajaba desde niño", contó otra conocida.

Las autoridades aún no tienen pistas sobre esta muerte violenta. Óscar tenía 22 años y vivía en la colonia Andalucía.
