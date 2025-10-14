Madre de Jairo pide que liberen a su esposo para poder enterrar a su hijo

Los restos mortales del pequeño Jairo Isaac García están siendo velados este martes en el bordo de Brisas del Campo en San Pedro Sula.
El pequeño falleció el lunes en la mañana al sufrir un accidente vial cuando se trasladaba con su padre en una motocicleta por el segundo anillo.
El padre resultó ileso y reveló detalles de cómo ocurrió el fatal percance que cobró la vida de su hijo. Indicó que ellos estaban haciendo el retorno cuando fueron embestidos por la rastra. Se dirigían hacia su hogar.
La escena del accidente fue desgarradora: la madre y un hermano de Jairo lo lloraban amargamente la pérdida, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cadáver.
Doña Aracely Vásquez contó entre lágrimas que otro de sus hijos se accidentó hace casi dos semanas en el mismo sector donde ocurrió la tragedia el lunes.
El joven está en el hospital recuperándose; sin embargo, este martes, en el velatorio de Jairo, la señora reveló otro problema que atraviesa.
En declaraciones a HCH Televisión Digital, dijo que la Policía se llevó detenido a su esposo y que este no podrá asistir al entierro del pequeño.
“Él es mi soporte, yo lo que estoy pidiendo es que me lo entreguen ahorita, para poder enterrar al niño”, expresó entre sollozos doña Aracely.
El conductor de la rastra también está requerido por las autoridades con el objetivo de establecer el nivel de responsabilidad en el accidente.
El pequeño Jairo García cursaba el quinto grado en el centro educativo Roberto Valenzuela. Su familia y vecinos de Brisas del Campo lo recuerdan como un niño "alegre y obediente". Será sepultado este martes a las 2:00 de la tarde en un cementerio local.