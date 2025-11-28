Un hecho histórico para la aviación: TECNAER entrega a sus primeros técnicos

La ceremonia de graduación de la primera promoción de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves del Centro de Instrucción Aeronáutica RAC 147 Tecnológico Aeronáutico “TECNAER”.
Los actos se llevaron a cabo en el Salón Emperador del Hotel Copantl el 20 de noviembre de 2025. El representante de la Agencia Hondureña Aeronáutica Civil, el señor Reynaldo Zelaya le dirigió una emotivas palabras a los egresados.
Así mismo hizo el Director de TECNAER, Omri Amaya.
Recibieron reconocimientos especiales los estudiante con excelencia: Primer Lugar – José Osorio.
Segundo Lugar – Kevin Reyes
Tercer Lugar – Emyll Euceda
El padrino de la Promoción es el Señor Mario Soto, con más de 50 años como técnico aeronáutico en la aviación hondureña.El Jefe de Instructores, el ingeniero Carlos Romero le hizo entrega de su reconocimiento.
Entre los invitados especiales también figuraron el Representante de Aeroclub San Pedro Sula, Ingeniero René Theresin.
El Teniente Coronel de Aviación, Eddy Geovanny Rodríguez Durán.
Durante el evento se hizo también un solemne homenaje a Wilson Amaya.
Una vez culminados los actos de graduación los asistentes posaron para captar en fotografía tan histórico momento.
Cada uno de los graduados posaron con sus seres queridos que los acompañaron orgullosos a su graduación.