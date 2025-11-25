  1. Inicio
Los psicólogos celebran su día en San Pedro Sula

Los profesionales en salud mental celebraron una noche especial en SPS, donde compartieron una exquisita cena y una colorida fiesta bailable

1 de 22

Claudia Avilez (Vocal II), Miguel Alvarado (secretario Actas), Susan Ocampo (presidenta) y Sinthia Paz (vocal I).

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
2 de 22

Integrantes del Colegio de Psicólogos de Honduras - Capítulo Cortés se reunió con emoción en el Hotel Copantl, donde celebraron su fecha festiva con una cena, actividades y fiesta bailable.

3 de 22

Manuel Orellana, Sandra Galindo, Geremías Serrano y Kevin Enamorado
4 de 22

Reyna Paz, Linda Martínez, Ana Alvarado y Waleska Garay
5 de 22

Sindy Portillo, Marcela Alberto y Josselin Cano
6 de 22

Jenifer Pacheco, Ivette Posas e Ivania Gutiérrez
7 de 22

Mayté Ruíz y Diana Castro
8 de 22

Alis Andrea Matute y Claudia Avilés

9 de 22

Yadira Oliva, Dasny Iraheta y Kency Velásquez
10 de 22

Alis Andrea Matute y Armando Garmendia
11 de 22

Aura Izquierdo y Katherine Figueroa
12 de 22

Katherine Azucena y Sandy Martínez
13 de 22

Norma Cardona De Valle, Gloria Cantillano y Larissa Estrada
14 de 22

Vilma Aguilar y Rosa Largaespada
15 de 22

Ada Velásquez, David Rodríguez y Katherine Enamorado
16 de 22

Yamileth Bautista y Nataly Valle
17 de 22

Sara Montoya, Ana Fernández y Josselyn Meza
18 de 22

Wendy Córdoba y Eileen Fernández
19 de 22

Ana Cárdenas, Reyna Paz, Linda Martínez, Ana Alvarado y Waleska Garay
20 de 22

Julissa Nufio e Ivanna Pérez
21 de 22

Reyna Paz, Yesel Chacón y Ana Alvarado
22 de 22

Estefanía Cerrato, Fernando Guzmán y Karen Acosta
