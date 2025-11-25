Los psicólogos celebran su día en San Pedro Sula

Claudia Avilez (Vocal II), Miguel Alvarado (secretario Actas), Susan Ocampo (presidenta) y Sinthia Paz (vocal I).
Integrantes del Colegio de Psicólogos de Honduras - Capítulo Cortés se reunió con emoción en el Hotel Copantl, donde celebraron su fecha festiva con una cena, actividades y fiesta bailable.
Manuel Orellana, Sandra Galindo, Geremías Serrano y Kevin Enamorado
Reyna Paz, Linda Martínez, Ana Alvarado y Waleska Garay
Sindy Portillo, Marcela Alberto y Josselin Cano
Jenifer Pacheco, Ivette Posas e Ivania Gutiérrez
Mayté Ruíz y Diana Castro
Alis Andrea Matute y Claudia Avilés
Yadira Oliva, Dasny Iraheta y Kency Velásquez
Alis Andrea Matute y Armando Garmendia
Aura Izquierdo y Katherine Figueroa
Katherine Azucena y Sandy Martínez
Norma Cardona De Valle, Gloria Cantillano y Larissa Estrada
Vilma Aguilar y Rosa Largaespada
Ada Velásquez, David Rodríguez y Katherine Enamorado
Yamileth Bautista y Nataly Valle
Sara Montoya, Ana Fernández y Josselyn Meza
Wendy Córdoba y Eileen Fernández
Ana Cárdenas, Reyna Paz, Linda Martínez, Ana Alvarado y Waleska Garay
Julissa Nufio e Ivanna Pérez
Reyna Paz, Yesel Chacón y Ana Alvarado
Estefanía Cerrato, Fernando Guzmán y Karen Acosta