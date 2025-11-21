  1. Inicio
Así se vivió el Premio Quetglas 2025 en San Pedro Sula

La activista hondureña y defensora de los derechos de las mujeres, Zoila Lagos, de la Asociación de Apoyo Mutuo Entre Mujeres (APOMUH), ganó el Premio Quetglas 2025

1 de 26

Miembros de la junta directiva de Fundación OSOVI junto a la ganadora del Premio Quetglas 2025, Zoila Lagos, de la Asociación de Apoyo Mutuo Entre Mujeres de Honduras (APOMUH).

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
2 de 26

Aldo Rivas, Nohemy Paz, Moisés Pejuan y Liliana Rodríguez
3 de 26

Isis Mejía, padre Edwin Nieto y Claribel Posas
4 de 26

Laura Elvir, Esmi Velásquez, Rául Herrera, Gilma Gómez, Nidia Manzanares y Carmen Castillo
5 de 26

Jon y Flor Pavlansky
6 de 26

Julissa Castro, Claudia Díaz y Karla Haughton
7 de 26

Zoila Lagos, ganadora del Premio Quetglas 2025.

8 de 26

Zoila Lagos al recibir su galardón; la ovación fue efusiva.

9 de 26

Johana Zaldivar, Mauricio Isaí Fernández, Zoila Lagos y Sandra Bastidas
10 de 26

Durante la gala se dieron premios a “Embajadores Quetglas”.

11 de 26

Más Música Más Esperanza cantó varias piezas musicales durante la gala.
12 de 26

Fairuz Kury, Georgina Barahona y Karla Larach
13 de 26

Rafael y Patricia Flores
14 de 26

Hernán Flores e Ingrid Manzanares
15 de 26

Karlene y Juan Carlos Handal
16 de 26

Magali de Reyes y Elena Larios
17 de 26

Gianni y Angélica Conedera
18 de 26

Leila y Mario Canahuati
19 de 26

Allan Membreño y Mariela Pineda
20 de 26

Constantino y Giuliana Larach
21 de 26

Emmanuel Garrido y Mariel Maldonado
22 de 26

Álex Canahuati y Susy Tróchez
23 de 26

Padre Fausto Henríquez, Johana Zaldivar, Irma y José Molina
24 de 26

Javier Simán y Javier Vega
25 de 26

José e Irma Molina
26 de 26

Carlos Martínez y Karen Madrid
