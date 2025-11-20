  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”

Colores, texturas y naturaleza convergen en la quinta edición de “El Merendón”, presentada por el IHCI y Estudio 7

Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
1 de 10

Fernando Carranza, jefe del departamento Cultural del IHCI; Claudia Alcerro, directora ejecutiva del IHCI; las Artistas de Estudio 7: Margarita Rodriguez, Ana Handal, Maru de Handal, Sulim Trejo, Ana Borjas, Giovanna Lara, Doris Cruz y Carol Verdial; además, el Lic. Carlos Mendoza, vicepresidente regional de Banca Corporativa de Banco Atlántida, patrocinador de la exposición.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
2 de 10

Las artistas Sulim Trejo, Ana Handal, Ana Borjas y Doris Cruz.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
3 de 10

"Eco azul en el horizonte", obra colaborativa de artistas de Estudio 7. Técnica: acrílico sobre tela.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
4 de 10

"Caminata bajo los macuelizos", por Ana Handal. Técnica: acrílico.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
5 de 10

"Arquitectura Orgánica", por la artista: Adamarga (Margarita Rodriguez). Técnica mixta: acrílico y collage con lámina de Duralar.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
6 de 10

"Canto azul de la primavera", obra colaborativa de artistas de Estudio 7. Técnica: acrílico sobre tela.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
7 de 10

La artista Giovanna Lara frente a las obras colaborativas realizadas por el grupo de artistas de Estudio 7.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
8 de 10

Fernando Carranza, jefe del departamento Cultural del IHCI; las artistas Doris Cruz, Margarita Rodríguez y Ana Handal; Melissa Valenzuela y Claudia Alcerro, directora ejecutiva del IHCI.
Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
9 de 10

Otras obras expuestas en el evento, que se sumergió en viaje natural por la belleza y el compromiso social con el medio ambiente, especialmente, con el Merendón, que adorna y da oxígeno a San Pedro Sula.

Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”
10 de 10

La artista Sulim Trejo acompañada de su hija Sulim Soto.
Cargar más fotos