Color, naturaleza y conciencia: llega la muestra “El Merendón”

Fernando Carranza, jefe del departamento Cultural del IHCI; Claudia Alcerro, directora ejecutiva del IHCI; las Artistas de Estudio 7: Margarita Rodriguez, Ana Handal, Maru de Handal, Sulim Trejo, Ana Borjas, Giovanna Lara, Doris Cruz y Carol Verdial; además, el Lic. Carlos Mendoza, vicepresidente regional de Banca Corporativa de Banco Atlántida, patrocinador de la exposición.
Las artistas Sulim Trejo, Ana Handal, Ana Borjas y Doris Cruz.
"Eco azul en el horizonte", obra colaborativa de artistas de Estudio 7. Técnica: acrílico sobre tela.
"Caminata bajo los macuelizos", por Ana Handal. Técnica: acrílico.
"Arquitectura Orgánica", por la artista: Adamarga (Margarita Rodriguez). Técnica mixta: acrílico y collage con lámina de Duralar.
"Canto azul de la primavera", obra colaborativa de artistas de Estudio 7. Técnica: acrílico sobre tela.
La artista Giovanna Lara frente a las obras colaborativas realizadas por el grupo de artistas de Estudio 7.
Fernando Carranza, jefe del departamento Cultural del IHCI; las artistas Doris Cruz, Margarita Rodríguez y Ana Handal; Melissa Valenzuela y Claudia Alcerro, directora ejecutiva del IHCI.
Otras obras expuestas en el evento, que se sumergió en viaje natural por la belleza y el compromiso social con el medio ambiente, especialmente, con el Merendón, que adorna y da oxígeno a San Pedro Sula.
La artista Sulim Trejo acompañada de su hija Sulim Soto.