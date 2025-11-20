  1. Inicio
El Marathón celebra su centenario con una cena de gala

Con la presencia de personalidades históricas y vigentes del Club Deportivo Marathón, el Monstruo Verde celebró sus 100 años de fútbol, pasión y orgullo

Rolin Peña, Manuel Keosseián y Orinson Amaya, en la entrega del reconocimiento al exdirector técnico del club, quien lograra ser campeón en tres ocasiones.

 FOTOS: CLUB DEPORTIVO MARATHÓN
Durante la ceremonia del evento se entregaron varios reconocimientos a personajes valioso para la institución verdolaga, entre ellos, al presidente del Marathón, Orinson Amaya.

Orinson Amaya con Andrea Rodríguez
Reinieri Mayorquín, Mariano Acevedo y Jerry Palacios
Rolin Peña también fue galardonado por su trabajo al frente de la institución verdolaga
Orinson Amaya, Mario Berríos y "Chato" Padilla
Mario R. Faraj entrega reconocimiento al legendario "Maní" Suazo
Mario R. Faraj junto a Orinson Amaya
Víctor Coello con Denovan Torres
Matías Cammareni, Pablo Lavallén y Franco Saita
Rely Maradiaga y Karla López
Orinson Amaya entrega un reconocimiento a Arturo “Tuki” Bendaña
Yaneth Yacamán y Orinson Amaya
Luis Solís y Orinson Amaya
Juan Contreras, Juan Carlos Weber, Reinieri Mayorquín y Ástor Henríquez
Jaylor Fernández y Samuel Mejía
Samuel Elvir, César Gaido, Luis Arriaga y Odín Ramos
