FOTOS: Así fue el lanzamiento de Virtus 24 en Honduras

La empresa ofrece servicios que abarcan hardware, software y consultoría especializada para automatización y transformación digital.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 16:01 -
En el salón Emperador del Copantl Hotel & Convention Center se llevó a cabo la presentación de Virtus 24. La empresa celebró su lanzamiento en Honduras y presentó su visión de innovación y automatización para empresas.

 Fotos: Franklyn Muñoz.
Tania Paz con Edgardo Espinal y Marcela Garay.

René Becker, Onis García, Chenoa Becker y Daniel Suázo.

Jaeson Guzmán y Janine Sánchez.

Rocío Garay con Piero Garay Núñez e Isabel David.

Pedro Luis López y Douglas Alfredo Meza.

Mario Pineda con Felipe Sequeira y Junior Cartagena.

Alma Escobar con Orlando Fuentes y Acsa Salazar.

Gary Belcarris con Juventina Escobar y Juan Barahona.

Luis Molina con Kelyn Perdomo, Jorge Vásquez y Orvin Alemán.

Gustavo Carías y Freddy Argueta.

