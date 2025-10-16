Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS

El Club Internacional de Mujeres (IWC) celebró su tradicional té mensual, en el que la tarde envolvió a las presentes en un ambiente fraterno y cargado de solidaridad. El salón Merendón del Club Hondureño Árabe fue sede de la amena actividad.

En la fotografía posan: Santa Euceda, Elena Dubón, Sonia Reyes e Irma Julia Zepeda