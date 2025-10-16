  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS

Con un programa especial, el Club Internacional de Mujeres, que se distingue por ayudar a niños y madres de escasos recursos, celebró su té mensual en San Pedro Sula

Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
1 de 9

El Club Internacional de Mujeres (IWC) celebró su tradicional té mensual, en el que la tarde envolvió a las presentes en un ambiente fraterno y cargado de solidaridad. El salón Merendón del Club Hondureño Árabe fue sede de la amena actividad.
En la fotografía posan: Santa Euceda, Elena Dubón, Sonia Reyes e Irma Julia Zepeda

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
2 de 9

Ruth Rápalo, Liseth Nasser, Asma Yuja y Sonia Reyes

 Jairo Martinez
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
3 de 9

Bessy Arriaga y Claudia Mendoza
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
4 de 9

Lizeth Mancía y Jane Jaar
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
5 de 9

Mary Handal y Muna Kawar
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
6 de 9

Rabab Handal, Rita Simón, Liseth Nasser y Asma Yuja
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
7 de 9

Sheila García, Sherly Paz y Vilma Karow
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
8 de 9

Elena Dubon y Sandra Lily Alvarado
Club Internacional de Mujeres celebran su té mensual en SPS
9 de 9

Reyna López, Rita Simón, Elena Dubón y Sonia Reyes
Cargar más fotos