¿Cuántos sampedranos están expuestos a riesgos por desastres naturales?

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), miles de familias en San Pedro Sula viven en los bordos de los ríos.

Según las autoridades, la expansión de asentamientos informales aumenta el riesgo ante fenómenos naturales.

 Fotos: La Prensa.
Más de 500,000 sampedranos viven en sectores propensos a inundaciones y graduales cada temporada lluviosa.
Las fuertes precipitaciones causan caos e inundaciones en varias calles y avenidas de San Pedro Sula.
Vehículos y peatones enfrentan dificultades para circular por las principales avenidas debido a la acumulación de agua provocada por las precipitaciones.
Decenas de comunidades de San Pedro Sula se asientan cerca de cauces que se desbordan con las lluvias intensas.
La conocida y transitada 13 calle es una de las zonas más vulnerables ante las tormentas en San Pedro Sula.
Algunos vecinos organizan limpiezas y trabajos de mitigación para reducir los riesgos durante el invierno.
Cada año, muchas obras de infraestructura como puentes y carreteras resultan dañadas por inundaciones en distintas colonias de la Capital Industrial.
En temporada de invierno, las fuertes lluvias provocan inundaciones en las calles del centro de San Pedro Sula.
Autoridades y Codeles promueven campañas para crear conciencia sobre el manejo responsable de desechos y la preparación ante emergencias.
La acumulación de desechos en los drenajes contribuye al colapso del sistema pluvial en la ciudad de San Pedro Sula.
La cercanía de la sierra de El Merendón y otros cerros influye en el rápido descenso del agua hacia las partes bajas.
