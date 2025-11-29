Sampedranos protegen sus negocios con láminas antes de las elecciones generales

A pocas horas de las elecciones generales, empresarios y emprendedores de San Pedro Sula se preparan para cualquier eventualidad asegurando sus negocios con láminas metálicas.
La medida preventiva se observa especialmente en la avenida Circunvalación y el bulevar Los Próceres, donde pequeños y medianos comerciantes muestran su preocupación ante posibles disturbios.
Muchos recuerdan los incidentes ocurridos en 2017, cuando tras las elecciones se desató una ola de protestas que derivó en saqueos a negocios, tiendas, bancos y cajeros automáticos.
“No queremos arriesgar nuestro patrimonio. Mejor prevenir que lamentar”, expresó un ciudadano en redes sociales.
El temor y la incertidumbre predominan entre los sampedranos, quienes buscan proteger sus inversiones ante cualquier reacción inesperada relacionada con los resultados electorales.
A pesar de la tensión, las autoridades llaman a mantener la calma y garantizar la seguridad durante la jornada electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y los representantes de los distintos partidos políticos instan a la ciudadanía a no dejarse llevar por el temor y acudir a ejercer su derecho al voto en cada centro de votación correspondiente.
Imagen de una posta policial quemada y saqueda tras las protestas de las elecciones generales de 2017.
Manifestantes saqueando en 2017 negocios ubicados en San Pedro Sula.
Mañana, 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños podrán ejercer el sufragio para escoger al sustituto o sustituta de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro, además de los tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
En la contienda presidencial participan cinco candidatos, aunque tres concentran la mayor intención de voto: Rixi Moncada, por el Partido Libre; Salvador Nasralla, por el Partido Liberal; y Nasry Asfura, por el Partido Nacional.
Ana Paola Hall, presidenta del CNE, alertó la noche de este sábado sobre información falsa y recordó que el uso del biométrico es obligatorio a la hora de votar y su incumplimiento podría constituir delito electoral.