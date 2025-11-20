¡Peligro!, cables caídos ponen en riesgo a los peatones en SPS

La Navidad está a las puertas y las decoraciones alegrarán el ambiente, el gran problema es que las medianas están llenas de alambres y cables tirados afectando el ornato.
Los cables tirados que dejan las empresas se han convertido en un riesgo para decenas de sampedranos que caminan por las medianas y aceras.
La segunda avenida entre la 6 y 7 calles del barrio Guamilito se encuentra así pese a los llamados de los escolares, padres y peatones que ni siquiera pueden caminar por la acera.
El alcalde Roberto Contreras ordenó a la gerencia de tecnología que procediera a exigir a las empresas responsables para que limpien las calles, pero no han cumplido la orden del edil sampedrano.
Son muchas calles y avenidas las que se observan en estas condiciones y los sampedranos claman al alcalde para que aplique la Ley a los que dejan ese desorden.
"Porfavor alcalde ayudenos a exigirle a las empresas responsables de dejar ese desorden que limpien las aceras donde trabajan", dice Juliana Méndez una sampedrana. La foto es de la segunda avenida.
Hay aceras donde prácticamente no hay paso y se han convertido en trampas casi mortales para los peatones que transitan a diario.
Los cables tirados, pedazos de madera y hasta de materiales con los que trabajan para mover los alambres dejan tirados en las aceras.
En pleno centro de la ciudad y en las cercanías de la municipalidad, en la tercera avenida, esta es la realidad de los peatones que quieren caminar por las aceras.