¿Pollo frito o asado? En San Pedro Sula, ambos tienen sus defensores. Uno conquista por su cubierta crujiente y practicidad; el otro, por su sabor a carbón y las reuniones familiares. ¿Cuál gana en su mesa?
Las tajadas de guineo verde, la ensalada y los aderezos son algunos de los acompañamientos que no pueden faltar en un buen plato de pollo frito.
El pollo frito destaca por su cubierta dorada y crujiente, una de las opciones preferidas para quienes buscan una comida rápida y llena de sabor.
Preparado a las brasas, el pollo asado conquista por su aroma y sabor, especialmente durante los almuerzos familiares de fin de semana.
La carne de res asada, las costillas de cerdo, las chuletas y el chorizo forman parte de las opciones para quienes prefieren una parrillada con variedad de sabores.
La carne de res destaca por su preparación al fuego y el sabor que adquiere al combinarse con diferentes salsas y acompañamientos.
El pollo frito compite en preferencias con las carnes preparadas a la parrilla, dos alternativas que tienen sus propios seguidores en San Pedro Sula.
El carbón encendido y los condimentos forman parte de la preparación del pollo asado, una alternativa que reúne a familiares y amigos alrededor de la parrilla.
Crujiente por fuera y jugoso por dentro, el pollo frito tiene sus propios seguidores entre los sampedranos, quienes lo prefieren acompañado de papas o tajadas.
Las chuletas asadas ofrecen otra alternativa dentro del menú de carnes, junto con el chorizo, que complementa las parrilladas.
Una parrillada puede incluir carne de res, costilla de cerdo, chuleta y chorizo, una combinación que permite disfrutar diferentes preparaciones en un mismo plato.
Pollo frito o carnes asadas: los sampedranos tienen distintas opciones para satisfacer sus antojos, tanto durante los almuerzos cotidianos como en reuniones familiares y encuentros con amigos, de día o de noche.