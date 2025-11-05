  1. Inicio
Más de 30 colonias de San Pedro Sula estarán sin energía esta semana

Los cortes de energía programados para el resto de la semana por parte de la estatal eléctrica para más de 30 colonias de San Pedro Sula

Los cortes de energía eléctrica anunciados para esta semana por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), son por mantenimientos.

 Foto: LA PRENSA
De acuerdo con la información, este jueves 6 de noviembre, la Enee suspenderá el suminsitro eléctrico en los circuitos L203 y 204 de la subestación La Puerta.

 Foto: LA PRENSA
Esto debido a que realizarán mantenimiento general del circuito, control de vegetación y cambio de aislamiento en doble terna.

 Foto: LA PRENSA
Motivo por el que las colonias San José V, Buenos amigos, Montefresco, Jerusalén, Guillén, Islas del Progreso, Villa Olímpica, residencial Palos Verdes y Corporación Flores, estarán sin electricidad de 9:00 am a 3:00 pm.

 Foto: LA PRENSA
También estarán sin suminsitro eléctrico Hondutel La Puerta, Infop, la Gran Central Metropolitana de autobuses, el estadio Olimpico Metropolitano y el edifico del Poder Judicial (juzgados sampedranos).

 Foto: LA PRENSA
En ese mismo horario, estarán sin energía la colonia San Luis, La Paz, barrio Las Palmas, Montefresco centro, la Valle de Sula, San Francisco, La Unión, Flor del Valle y barrio Cabañas.

 Foto: LA PRENSA
Además de la colonia Rápalo, Aguas de San Pedro, Plásticos Vanguardia y Eruoplast.

 Foto: LA PRENSA
Mientras que el sábado 8 de noviembre la estatal tiene programados cortes de energía en los circuitos L233 y L234, también de la subestación La Puerta, de 9:00 am a 3:00 pm, debido a mantenimiento, control de vegetación y cambio de aislamiento de doble terna.

Foto: LA PRENSA
Afectando a las colonias Altamira, Altiplano, Suazo Córdova, San Isidro, Vieja Primavera I y II, Nueva Primavera, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, colonia Trejo y aldea Las Peñitas.

 Foto: LA PRENSA
