Centros de salud mantienen activa la atención primaria en San Pedro Sula

En la Capital Industrial funcionan 14 centros de salud públicos y 14 municipales que brindan atención médica gratuita a miles de ciudadanos. Con horarios que van desde las 7:00 a.m hasta las 7:00 p.m.

En Armenta, los vecinos pueden acceder a consulta médica y vacunación en el horario matutino habitual.

El Centro de Saud en Calpules trabaja cada día hábil para brindar atención médica y medicamentos a los habitantes del sector.
En Brisas del Valle brindan atención médica general y capacitan a los vecinos de la zona.
En Naco, los servicios de vacunación y consultas están disponibles entre semana en horario matutino.

Personal del Policlínico Miguel Paz Barahona mantiene activo el Club de Embarazadas, un espacio para recibir orientación sobre control prenatal, lactancia materna, nutrición y cuidados durante el embarazo.
El equipo del establecimiento de Salud Las Palmas, en colaboración con empresas amigas, imparten charlas educativas a sus colaboradores sobre la prevención del cáncer de mama.
Muchos centros de salud ofrecen servicios de laboratorio e inyecciones de lunes a viernes, en horario de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
Personal del establecimiento de Salud Chamelecón acerca los servicios de salud a los diferentes barrios y colonias del sector.
Los centros de salud sampedranos ofrecen servicios de planificación familiar y control infantil.
El personal de salud trabaja por sectores para brindar atención médica y cumplir con las jornadas de vacunación.
Pobladores de los diferentes barrios y colonias reciben atención médica general y medicamentos.
Los centros de salud de San Pedro Sula abren sus puertas cada día hábil para atender a niños y adultos en control médico.
