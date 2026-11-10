Campo de hortensias: un paraíso que debes visitar en San Pedro Sula

Ubicado en la sierra del Merendón, se encuentra el campo de hortensias, un atractivo turístico ideal para visitar en familia. Es el lugar perfecto para desconectarse del ruido de la ciudad, conectar directamente con la naturaleza y disfrutar del clima fresco de la montaña. El recorrido toma aproximadamente una hora saliendo desde la colonia Primavera, en San Pedro Sula, aunque también se puede acceder por otras rutas.
Quienes se animan a subir a este lugar suelen hacerlo en vehículos 4x4, cuatrimotos, buggies (RZR), bicicletas de montaña o motocicletas todoterreno. Muchos se arriesgan a subir en carros tipo turismo, pero solo lo hacen cuando la calle está en buen estado y no es temporada de lluvia. Además, existen empresas de transporte que ofrecen recorridos y tours guiados para mayor comodidad.
A medida que se asciende hasta alcanzar aproximadamente los 1,300 metros de altura, la montaña recibe a los visitantes con una densa neblina y una exuberante vegetación, creando un hermoso espectáculo natural que invita a desconectarse de la rutina y disfrutar del aire puro.
Una vez en el lugar, el campo destaca por sus hortensias de diversos colores, que cubren gran parte del terreno. Este hermoso paisaje se convierte en el escenario perfecto para capturar fotografías memorables y admirar la impresionante belleza natural que ofrece la sierra del Merendón.
Además, para los amantes de las flores, el lugar alberga otras especies, como hermosos lirios. También cuenta con un pequeño vivero donde los visitantes pueden adquirir las plantas o flores que más les gusten. Entre las opciones destacan las rosas y las plantas decorativas, como el ciprés.
Las llamativas hortensias amarillas son otra de las sorpresas llenas de color que ofrece este campo.
La elegancia de las hortensias blancas también está presente en el lugar, donde adornan el entorno y suman su encanto a la amplia paleta de colores que ofrece la naturaleza.
Elevándose como símbolo de identidad nacional, la bandera de Honduras flamea entre la densa bruma, convirtiéndose en un elemento que enaltece el paisaje y refleja el orgullo por la belleza natural del país.
Durante el recorrido, también destaca esta hortensia de pétalos blancos con sutiles tonos celestes, acompañada de brotes verdes que reflejan el ciclo de renovación y la diversidad del cultivo.
Después de recorrer y contemplar el campo de hortensias, a pocos metros se encuentra el famoso "Nacimiento de la Eterna Juventud", un nombre que despierta la curiosidad de los visitantes. Según la tradición, debido a la pureza de sus aguas, beberlas o lavarse el rostro con ellas aporta beneficios para la piel y favorece la hidratación.
El agua de este nacimiento fluye entre las rocas y la vegetación, creando un rincón natural que destaca entre los atractivos del recorrido.
Durante el trayecto hacia el nacimiento, es posible disfrutar de la imponente vegetación de la sierra del Merendón. Uno de los aspectos que más cautiva es la brisa fresca y la profunda tranquilidad del entorno, que invita a los visitantes a quedarse y disfrutar del lugar por mucho más tiempo.
Si bien durante la temporada de invierno la neblina envuelve la montaña y le otorga un encanto especial, en verano el lugar ofrece otro espectáculo: la oportunidad de contemplar un hermoso atardecer mientras el sol se oculta en el horizonte.
El lugar también cuenta con restaurantes que ofrecen bebidas calientes, como café, chocolate y pinol, además de bebidas frías y refrescos embotellados. Asimismo, los visitantes pueden disfrutar de diversos platillos tradicionales, entre los que destacan desayunos y cenas típicas, baleadas, pollo con tajadas, tacos flauta, chuleta con tajadas y carne asada.