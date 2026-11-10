Campo de hortensias: un paraíso que debes visitar en San Pedro Sula

Ubicado en la sierra del Merendón, se encuentra el campo de hortensias, un atractivo turístico ideal para visitar en familia. Es el lugar perfecto para desconectarse del ruido de la ciudad, conectar directamente con la naturaleza y disfrutar del clima fresco de la montaña. El recorrido toma aproximadamente una hora saliendo desde la colonia Primavera, en San Pedro Sula, aunque también se puede acceder por otras rutas.