Tragedia en Nueva York: seis muertos y siete heridos tras voraz incendio en una vivienda

Un incendio registrado la madrugada de este jueves en el distrito de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, consumió una vivienda de dos plantas y dejó seis personas fallecidas y siete heridas, entre ellas tres bomberos.
La emergencia ocurrió en el vecindario de Sunset Park, donde las llamas se propagaron rápidamente por una vivienda residencial de madera, lo que dificultó las labores de los equipos de rescate que acudieron al lugar.
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York, más de 200 efectivos participaron en el operativo para combatir el fuego y auxiliar a los residentes que permanecían dentro del inmueble.
Al llegar a la escena, los socorristas encontraron que el incendio había alcanzado todos los niveles de la construcción. Las llamas también salían por las ventanas y la entrada principal, según el informe de las autoridades.
Kevin Woods, jefe de operaciones contra incendios, describió la magnitud de la emergencia durante una conferencia de prensa. “Al llegar, había fuego en todos los pisos”, manifestó ante los medios de comunicación.
El funcionario también explicó las dificultades que enfrentaron los equipos para ingresar a la vivienda. “El fuego salía por todas las ventanas y nos esperaba en la puerta principal”.
Pese al peligro, los bomberos lograron rescatar a cuatro personas. Para alcanzar a algunas de las víctimas, los equipos utilizaron un acceso posterior y realizaron maniobras para liberar a dos residentes que habían quedado atrapados detrás de las rejas de las ventanas.
El balance oficial confirmó que cuatro personas murieron dentro de la vivienda. Otras dos, que fueron trasladadas a un centro hospitalario en estado crítico, fallecieron posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.
Además de las seis víctimas mortales, cuatro personas sufrieron heridas que no comprometían sus vidas. Tres bomberos también resultaron lesionados durante las labores para controlar la emergencia, aunque sus heridas fueron calificadas como leves.
Las llamas permanecieron activas durante aproximadamente tres horas, hasta que los equipos de emergencia lograron controlar el siniestro. Debido a los daños ocasionados por el fuego, ocho vecinos tuvieron que abandonar sus hogares y fueron reubicados temporalmente en hoteles.
Mientras tanto, especialistas en investigación de incendios comenzaron las diligencias para establecer qué provocó el fuego. Durante las inspecciones localizaron una batería de iones de litio, aunque las autoridades todavía no han confirmado si este elemento tuvo alguna relación con el origen del siniestro.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó lo ocurrido como una tragedia para la comunidad y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Este fue un incendio devastador”, declaró durante su comparecencia ante los medios.
Asimismo, el edil lamentó las consecuencias que dejará el suceso entre los habitantes de Sunset Park y señaló que el vecindario necesitará tiempo para recuperarse de la pérdida de sus residentes.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del incendio y determinar qué factores facilitaron su rápida propagación.