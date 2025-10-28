¡Terror en las favelas de Brasil! 132 muertos tras brutal enfrentamiento entre policías y narcos

Las autoridades, además, decomisaron 93 fusiles de asalto y "una cantidad enorme de drogas". La violenta jornada ocurrió una semana antes de la visita a Brasil del príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, quien participará en Río de la entrega del premio Earthshot, y del foro de Líderes Locales, evento previo a la cumbre climática de la ONU (COP30), que se celebrará en la ciudad amazónica de Belém en noviembre.