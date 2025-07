¿Quién es Sayda Ayala Pinto, empresaria hondureña que detuvo ICE en Los Ángeles?

Tras separarse del padre de su hijo, este le dejó un camión de carga como parte del acuerdo de separación. “Yo estaba decidida a venderlo (hasta que) alguien me recomendó que no lo hiciera y mejor lo pusiera a trabajar. Seguí el consejo. Me empezó a ir bien y compré otro camión de carga que puse a trabajar. En tres meses ya tenía tres camiones de carga”, detalló.