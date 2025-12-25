Sigue la preocupación por Tylor Chase, actor infantil de Nickelodeon

Las imágenes de Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie infantil "El manual de supervivencia escolar de Ned", causaron impacto entre los seguidores de Nickelodeon a pocos días de la Navidad. El exactor fue visto deambulando por las calles de Riverside, California, en una situación marcada por la precariedad y el abandono.
A sus 36 años, Chase enfrenta una compleja realidad atravesada por la adicción, la inestabilidad emocional y un prolongado historial de tratamientos que no lograron sostenerse en el tiempo. La situación volvió a poner en foco las dificultades que atraviesan muchas exestrellas infantiles tras dejar la industria.
En una entrevista exclusiva publicada por Daily Mail el 24 de diciembre de 2025, su padre, Joseph Mendez Jr., brindó detalles sobre el deterioro de la salud de su hijo. “Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental”, afirmó.
El hombre explicó que el diagnóstico del actor es complejo y requiere seguimiento constante. “Además de la adicción, a Tylor se le ha diagnosticado trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren tratamiento médico constante”, señaló. Aun así, destacó el contraste en su conducta cuando logra estabilizarse: “Es una persona maravillosa cuando es Tylor”.
Según relató Mendez, Chase pasó por un programa de rehabilitación en Georgia donde mostró avances significativos, aunque temporales. El progreso se revirtió cuando decidió dejar la medicación y retomó el consumo de sustancias, lo que derivó nuevamente en una situación crítica.
Más recientemente, el actor regresó a California para vivir con su madre con la intención de recomponer su vida. Sin embargo, la estabilidad no llegó. “Más recientemente, Tylor regresó a California para estar con su madre con la esperanza de estabilizar su situación; sin embargo, pese al apoyo continuo, ha rechazado tratamiento y asistencia permanentes”, explicó su padre.
El panorama actual es desolador. Esta semana, el Daily Mail lo encontró en Riverside, revisando la tierra detrás de un local 7-Eleven en una zona transitada. Vestía una campera impermeable púrpura dañada, una camiseta desgastada de los LA Raiders y pantalones holgados con rostros de personajes de "Rugrats".
El propio Chase habló con el medio británico y aseguró que mantiene contacto con su madre, la agente inmobiliaria Paula Moisio, y que recibe ayuda ocasional de familiares, amigos y personas desconocidas. Sobre su consumo, dijo que le gusta vapear y que toma “Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin o también Zoloft”, supuestamente recetados por un psiquiatra, aunque negó padecer trastornos mentales graves.
“No estoy realmente en una situación de indigencia activa en este momento; estoy pensando que me gustaría ir a ver a mi papá relativamente pronto, al estado de Georgia”, aseguró al tabloide. No obstante, la policía local confirmó que suele rechazar los ofrecimientos para ser trasladado a refugios temporales. Ryan Railsback, vocero del Departamento de Policía de Riverside, señaló que el actor enfrenta varias causas penales desde agosto de 2023, principalmente por hurto y consumo de sustancias controladas. “Durante todas nuestras interacciones, ha sido cordial y cooperativo con nuestros oficiales”, aclaró.
Tras la viralización del caso, colegas del mundo del espectáculo intentaron ayudar. Shaun Weiss, exestrella de "The Mighty Ducks", anunció en Instagram una alternativa concreta. “Me comuniqué con algunos amigos y tenemos una cama para él en un detox, y un lugar para que reciba tratamiento a largo plazo gracias a mi amigo Mike Jordan en 1111 Recovery”, dijo. El padre de Chase confirmó ese esfuerzo conjunto. “Hemos hablado con Shaun Weiss y estamos trabajando juntos en un esfuerzo por ayudar a Tylor”, afirmó, aunque reconoció que la decisión final depende del actor. Otro gesto llegó de Daniel Curtis Lee, quien compartió elenco con Chase en la serie infantil. Tras acompañarlo a comer y ayudarlo con un hotel, le expresó: “Te quiero, hermano. Creo en ti, y vamos a salir adelante”.