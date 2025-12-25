Sigue la preocupación por Tylor Chase, actor infantil de Nickelodeon

Tras la viralización del caso, colegas del mundo del espectáculo intentaron ayudar. Shaun Weiss, exestrella de "The Mighty Ducks", anunció en Instagram una alternativa concreta. “Me comuniqué con algunos amigos y tenemos una cama para él en un detox, y un lugar para que reciba tratamiento a largo plazo gracias a mi amigo Mike Jordan en 1111 Recovery”, dijo. El padre de Chase confirmó ese esfuerzo conjunto. “Hemos hablado con Shaun Weiss y estamos trabajando juntos en un esfuerzo por ayudar a Tylor”, afirmó, aunque reconoció que la decisión final depende del actor. Otro gesto llegó de Daniel Curtis Lee, quien compartió elenco con Chase en la serie infantil. Tras acompañarlo a comer y ayudarlo con un hotel, le expresó: “Te quiero, hermano. Creo en ti, y vamos a salir adelante”.