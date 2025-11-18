Él es Robert Morris: Pastor y consejero espiritual de Trump, condenado por abuso sexual

Robert Morris, el fundador de una de las iglesias evangélicas más grandes de Estados Unidos, Gateway Church, y guía espiritual del presidente Donald Trump, pagará una condena de seis meses de cárcel por el abuso de una menor de edad en la década de los 80.
El pastor fundó Gateway Church en el año 2000, en Southlake, Texas, un suburbio del área de Dallas-Fort Worth. Con el tiempo, y bajo su liderazgo, la congregación creció hasta convertirse en una de las megaiglesias más grandes del país, con aproximadamente 100,000 integrantes activos y nueve campus en Texas y ubicaciones en Jackson Hole, Wyoming, y St. Louis.
Morris nació el 29 de julio de 1961 en Marshall, Texas. Contrajo matrimonio con Debbie Morris, con quien formó una familia integrada por tres hijos, convirtiéndose en un pilar fundamental tanto en su hogar como en su entorno.
Morris fue un hombre muy influyente en el mundo cristiano, tanto que sus sermones se transmitían a una audiencia global, además, escribió varios libros que se convirtieron en bestsellers entre los evangélicos.
En 2020, la iglesia recibió en su sede de Dallas al presidente Donald Trump, de quien Morris fue nombrado asesor espiritual en el año 2016. Por lo cual, mantuvieron mucha cercanía.
Morris renunció a su cargo en Gateway el 18 de junio de 2024, tras admitir haber maltratado a Cindy.
No obstante, después de tanta gloria, las acusaciones salieron a la luz por primera vez el 14 de junio de 2024, cuando el blog The Wartburg Watch, dedicado a investigar casos de abuso y otros problemas dentro de la iglesia, publicó el testimonio de Cindy Clemishire, la víctima.
En el testimonio, la mujer afirmó que Morris abusó de ella durante varios años, desde que tenía 12 años. Según Cindy, los hechos sucedieron la primera vez cuando Morris, que se hospedaba en su casa, la invitó a su habitación y la tocó de manera inapropiada sin su consentimiento.
Según el fiscal general Gentner Drummond, la víctima tenía 12 años cuando comenzaron los abusos en 1982, mientras Morris se hospedaba con su familia en Hominy, Oklahoma, como evangelista itinerante. Estos hechos se prolongaron durante cuatro años.
"Nunca le cuentes a nadie sobre esto", fue lo que dijo Morris a la jovencita tras comenter el acto, según lo relato la misma Cindy. Relató que ese fue el comienzo de varios encuentros abusivos que se extendieron por años.
En 1987, Cindy contó a sus padres y a los líderes de la iglesia sobre los abusos; sin embargo, nadie llamó a la policía y en su lugar, el pastor fue sometido a un "proceso de restauración" antes de regresar a la iglesia.
Morris se declaró culpable, aún cuando la iglesia intentó llegar a un acuerdo con la joven si ella firmaba un acuerdo de confidencialidad a cambio de 25 mil dólares. Además, la víctima fue acusada como la responsable del "comportamiento inapropiado".