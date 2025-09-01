Revelan escalofriante hipótesis sobre la triste muerte de Valeria Afanador

El caso de la niña Valeria Afanador ha llenado de luto a Colombia y es que la pequeña de 10 años fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto.
Pese a que sus familiares, amigos y autoridades realizaron una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida 18 días después en un río, a 300 metros de su colegio.
El gobernador de Cundinamarca expuso una fuerte hipótesis de lo que pudo haber ocurrido a Valeria, la cual no pasó desapercibida por las autoridades de justicia.
El político afirmó que no hay otra explicación de que la niña pudo haber sido arrojada al río horas antes de que fuera localizada, situación que daría una pista contundente sobre lo que le sucedió.
Rey enfatizó que fueron más de 200 personas las que buscaron a Valeria y aunque revisaron la zona donde fue hallada, jamás vieron alguna pista.
Ante ello, afirmó que queda esperar las valoraciones médicas para determinar su causa de muerte y si en realidad pasó los 18 días desaparecida sumergida en el agua.
“Algún síntoma de deterioro corporal de 18 días sumergido en el agua, esas valoraciones son las que en este momento está haciendo la Fiscalía y el informe de necropsia será fundamental y determinante para saber, cómo ya lo advertí, si esto fue un delito, yo en principio sí lo creo”, aseveró el gobernador Rey Ángel citado por Semana.
“La pérdida de nuestra estudiante Valeria Afanador Cárdenas enluta a la familia y a nuestra comunidad educativa, nos entristece y nos marca para siempre. En memoria de Valeria, símbolo de ternura, amor y resiliencia, hemos declarado una semana de duelo institucional, sin clases ni actividades académicas, solo de unión y amor fraterno”, indicó el colegio donde desapareció la menor.
Por su parte, el abogado de la familia Afanador Cárdenas aseguró que continuarán llevando la línea de investigación y denuncia contra la institución educativa: "Omitieron la vigilancia, la tutela y la protección de Valeria (...) la niña no tenía ningún tipo de supervisión, la niña desapareció y solo después de tres, aproximadamente dos horas, le avisaron a la familia y también las autoridades".
El caso de Valeria tiene a Colombia con el corazón roto, sediento de justicia y esperando a que las autoridades esclarezcan lo que realmente sucedió con la menor.