Revelan escalofriante hipótesis sobre la triste muerte de Valeria Afanador

Por su parte, el abogado de la familia Afanador Cárdenas aseguró que continuarán llevando la línea de investigación y denuncia contra la institución educativa: "Omitieron la vigilancia, la tutela y la protección de Valeria (...) la niña no tenía ningún tipo de supervisión, la niña desapareció y solo después de tres, aproximadamente dos horas, le avisaron a la familia y también las autoridades".