Registran al segundo bebé con dos papás en Nuevo León, México

Los dos felices padres muestran al bebé que se registró con dos padres. Los dos papá del bebé son extranjeros que radican en Nuevo León, México.
La noticia fue confirmada por la abogada Nadia Lorena Garza Rodríguez, una defensora de los derechos de la comunidad LGTB+.
Nadia Lorena Garza Rodríguez (centro) también participó en el primer caso que se registró en Nuevo León en 2023.
A través de redes sociales, l abogada compartió el logro y destacó que, en esta ocasión, los padres son extranjeros con residencia permanente en México.
El bebé, nacido en territorio nacional, ya cuenta con la nacionalidad mexicana, informó la abogada.
Hace dos años, una pareja regiomontana logró inscribir a su hija de ocho meses, concebida mediante gestación subrogada, después de que el Registro Civil negara inicialmente el trámite.
Con asesoría legal y un contrato notariado, consiguieron que el acta reconociera a ambos como padres, sentando así un precedente clave en favor de la igualdad familiar.
De acuerdo con la experiencia de la abogada Garza Rodríguez, los pasos básicos incluyen: Ser mayores de 18 años todas las personas involucradas. Contar con un contrato notariado de subrogación, preferiblemente antes del embarazo. Presentar un resumen clínico del proceso de fertilización y por último entregar la documentación habitual solicitada por el Registro Civil.
El trámite de registro es gratuito, aunque el contrato notariado tiene un costo variable.