Registran al segundo bebé con dos papás en Nuevo León, México

De acuerdo con la experiencia de la abogada Garza Rodríguez, los pasos básicos incluyen: Ser mayores de 18 años todas las personas involucradas. Contar con un contrato notariado de subrogación, preferiblemente antes del embarazo. Presentar un resumen clínico del proceso de fertilización y por último entregar la documentación habitual solicitada por el Registro Civil.