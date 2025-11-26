La reacción del mundo al mensaje de Trump en Truth Social

Donald Trump y su mensaje en Truth Social ha desatado una serie de reacciones en medios internacionales. Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.