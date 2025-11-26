  1. Inicio
La reacción del mundo al mensaje de Trump en Truth Social

Donald Trump pidió a los hondureños votar por Nasry Asfura y eso ha generado la reacción del mundo...

Donald Trump y su mensaje en Truth Social ha desatado una serie de reacciones en medios internacionales. Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.
La IA de X, Grok, confirmó que la reacción de Donald Trump es legítima y así lo explicó.
Infobae de Argentina así lo informó en su portal.
La Nación de Argentina.
El Universal
Reforma de México
NTN24 de Colombia
La Gaceta de la Iberósfera de Madrid, España.
El experiodista de CNN Carlos Montero.
La agencia de noticias EFE así lo informó.
