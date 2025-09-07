¿Quién fue Carlo Acutis, el primer “santo milenial” canonizado por el Papa?

El adolescente italiano, conocido como el 'patrón de internet' se convierte en el primer santo milenial y un símbolo para los jóvenes católicos.
El papa León XIV canonizó este domingo en una ceremonia en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de fieles a Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 a los 15 años y que se convierte así en el primer santo milenial y ya conocido como el "patrón de Internet" por haber utilizado el internet para hablar de Dios a sus coetáneos.
Acutis murió en 2006, con tan sólo 15 años, por una leucemia fulminante, y los chicos y chicas católicos se han identificado con su vida al ser un amante de la tecnología, de Internet, del deporte y los animales y ya acuden desde hace años en peregrinación a Asís donde se exhibe su cuerpo en el Santuario de la Spogliazione vestido con una sudadera, vaqueros y zapatillas de deporte.
San Carlos Acutis es el primer santo milenial. Carlo nació en Londres, donde residían por el trabajo de su padre, el 3 de mayo de 1991. Pero pasó su infancia en Milán, y aunque su familia no era practicante, desde que hizo la Comunión comenzó a frecuentar todos los días la Iglesia y sobre todo dedicándose a los demás, a los más desfavorecidos.
Su madre, Antonia Salzano, que llevó la reliquia de su corazón al altar durante la canonización, explicó que era un genio de la informática y que empezó a hablar de Dios a través del web y por ello ya muchos lo consideran el patrón de Internet.
Falleció el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, a los quince años y fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en la Basílica Superior de San Francisco en Asís, bajo el pontificado del papa Francisco, después de la aprobación del milagro de la curación de un niño brasileño Matheias Viana.
El segundo milagro para su canonización está relacionado con una mujer de Costa Rica, que en julio de 2022 peregrinó a la tumba de Acutis, en Asís, para rezar por la curación de su hija, que había sufrido un grave traumatismo craneal tras caerse de su bicicleta.
Una joven estudiante de Florencia, Valeria, sufrió un traumatismo craneoencefálico y los médicos le dieron muy pocas posibilidades de sobrevivir. Su madre Liliana peregrinó hasta la tumba de Carlo para orar por su ayuda y ese mismo día, su hija comenzó a respirar por sí sola.
"Carlo era un adolescente bondadoso, alegre y jovial. No ocultaba su fe ni su amor por Jesús. Estaba deseoso de ayudar a sus compañeros necesitados, y en el barrio donde vivía, ayudaba a los pobres que mendigaban con su amistad y parte de su paga. Decía: Estar siempre unido a Jesús, este es mi plan de vida", recordó Smeraro.
Pasando parte de sus vacaciones de verano en Asís (Perugia), se sintió muy cercano San Francisco por el respeto por la Creación, la búsqueda de la paz y la entrega a los más necesitados.
Fue famosa su frase: "La Eucaristía es mi camino al Cielo".
A la ceremonia en San Pedro acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del adolescente y también estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella.
Peregrinos en la Plaza de San Pedro este domingo para la canonización de Carlo Acutis.