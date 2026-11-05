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¿Qué es la rabdomiólisis? Rachel Apa colapsó cuando corría la Maratón de Nueva York

La rabdomiólisis provoca la destrucción de fibras musculares y puede afectar los riñones. Médicos informaron a la familia de Rachel Apa que presentó esta condición

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 16:25 -
  • Bladimir Ocon
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La muerte de Rachel Apa, una corredora estadounidense de 24 años que colapsó cuando estaba a poco más de dos millas de finalizar su primer Maratón de Nueva York, ha puesto la atención sobre la rabdomiólisis, una condición que, según su padre, Steve Apa, los médicos identificaron en la joven.
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El padre de la corredora contó a medios estadounidenses que el personal médico les informó que Rachel había sufrido rabdomiólisis. Sin embargo, aclaró que la causa oficial de su fallecimiento todavía se encontraba bajo investigación.
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La rabdomiólisis es una afección que ocurre cuando los músculos experimentan un daño severo y sus fibras comienzan a destruirse, liberando sustancias al torrente sanguíneo que pueden resultar tóxicas para el organismo.
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Una de esas sustancias es la mioglobina, una proteína que, cuando se libera en grandes cantidades, puede provocar daños en los riñones e incluso ocasionar insuficiencia renal.
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Además, esta condición puede generar alteraciones en los niveles de potasio en la sangre, afectar el ritmo cardíaco y, en los casos más graves, poner en peligro la vida de quien la padece.
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Entre las situaciones que pueden desencadenarla está el esfuerzo físico extremo, especialmente cuando se combina con deshidratación, temperaturas elevadas o una preparación física inadecuada.
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La rabdomiólisis también presenta señales de alerta que deben tomarse en cuenta, entre ellas dolor muscular intenso, debilidad fuera de lo habitual y orina oscura, similar al color del té.
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En el caso de Rachel Apa, la condición fue comunicada a sus familiares por los médicos que la atendieron, según relató su padre. No obstante, esta información no establece por sí sola la causa definitiva de su muerte.
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La corredora falleció después de colapsar durante su participación en el Maratón de Nueva York, el pasado 1 de noviembre, cuando se encontraba a poco más de dos millas de completar el recorrido.
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Su caso ha generado interés sobre los riesgos que puede representar el ejercicio físico extremo y la importancia de reconocer los síntomas que indican que el organismo está experimentando una complicación.
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La rabdomiólisis puede tener consecuencias graves si no se identifica y trata oportunamente. Por ello, durante actividades de alta exigencia física, es importante prestar atención a las señales del cuerpo y no ignorar síntomas inusuales.
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