"El Pura Vida de Costa Rica es hipocresía"; actriz venezolana provoca malestar colectivo

La actriz venezolana Ana Karina Manco se encuentra en el ojo del huracán luego de algunos comentarios en contra de la cultura de Costa Rica, país en que radica desde hace varios años.
La actriz venezolana generó polémica al criticar el famoso "Pura Vida" de los costarricenses, ya que según ella, los ticos son sumamente agresivos al volante.
"Tengo que contarles lo que es vivir en Costa Rica. Aquí la gente te tira el carro, los camiones te quieren matar, es el país más agresivo manejando", comenzó explicando en sus redes sociales.
"El de atrás viene y me mata, el de adelante igual... es agresivísimo. El Pura Vida es totalmente falso, para que lo sepan", aseguró.
" La gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida está aquí. Todos te tiran el carro, no les interesa si chocan. En cada esquina hay un choque, choque, choque... es una cosa cultural. ¡Pero qué gente, de verdad!", reiteró.
Las palabras de la actriz causaron revuelo entre los costarricenses. Mientras algunos coincidieron con su percepción y afirmaron que tenía razón, otros se mostraron indignados, defendiendo con firmeza la esencia del Pura Vida.
La polémica no tardó en crecer y más tarde sumó un nuevo capítulo: los videos donde la actriz venezolana Ana Karina Manco arremetió contra Costa Rica y aseguró que el famoso “pura vida” es una mentira, desaparecieron de sus redes sociales.
Una de las respuestas más fuertes fue la de la presentadora tica Verónica Bastos, quien no dudó en llamarla “malagradecida” y hasta le ofreció comprarle un boleto de avión para regresar a su país.
“Exijamos disculpa pública. ¡Pura vida!”, expresó Verónica Bastos (la de la foto) en sus redes sociales.
"Hola, si pudieras irte de Costa Rica, estaríamos muy agradecidos, nosotros, más bien nos pasamos de Pura Vida, tenemos el país lleno de extranjeros que vienen a gozar de nuestro país, sistema de salud, de educación, de nuestras playas y montañas, que vienen a hacer y a exigir lo que en sus países no les permiten, y aun así, se atreven a hablar mal de él, ojalá todos los que como ud, vienen a empobrecernos, a robar oxígeno y espacio, se vayan y no vuelvan nunca más, dale un besito a Maduro cuando llegues y le haces el mismo berrinche, a ver como le va, saludos", le contestó una indignada tica.
"Soy colombiana y amo Costa Rica, en todos los países pasa lo mismo. Puede que tenga razón, pero no es la manera de expresarse, de un país que la recibió, creo que es más agresiva ella, con la manera en que habla", le contestó otra persona.
"Soy venezolano viviendo en Costa Rica hace más de 5 años y con ustedes ticos estoy muy agradecidos que nos acogieron, ella a mí no me representa", le dijo una compatriota.