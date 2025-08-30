"El Pura Vida de Costa Rica es hipocresía"; actriz venezolana provoca malestar colectivo

"Hola, si pudieras irte de Costa Rica, estaríamos muy agradecidos, nosotros, más bien nos pasamos de Pura Vida, tenemos el país lleno de extranjeros que vienen a gozar de nuestro país, sistema de salud, de educación, de nuestras playas y montañas, que vienen a hacer y a exigir lo que en sus países no les permiten, y aun así, se atreven a hablar mal de él, ojalá todos los que como ud, vienen a empobrecernos, a robar oxígeno y espacio, se vayan y no vuelvan nunca más, dale un besito a Maduro cuando llegues y le haces el mismo berrinche, a ver como le va, saludos", le contestó una indignada tica.