Niño hondureño que murió tras ataque de caimán en Nueva Orleans recibió abuso de su madre

Foto en vida del pequeño Bryan Vásquez, un menor de 12 años de padres hondureños que fue encontrado muerto en Nueva Orleans.
Este caso tiene consternada a la comunidad hispana de Estados Unidos, ya que al saberse de su trágico final, han salido a la luz públicas múltiples abusos de su propia familia.
Según medios locales, el pequeño Bryan había sufrido una lesión cerebral traumática a manos de su madre cuando era bebé y estaba sujeto a abuso físico "continuo", según un informe de 2021 del Departamento de Servicios para Niños y Familias del estado.
Aunque la hondureña Hilda Vásquez (foto) describió a Bryan Vásquez, de 12 años, como autista, el informe de 2021 indicó que su discapacidad se clasificó en un plan educativo individualizado como "lesión cerebral traumática (no accidental)".
El informe de los abusos de Hilda surgieron a raíz de un aviso escolar sobre hematomas en la cara y la parte interna del muslo.
Un informe policial anterior dice que Hilda Vásquez hirió a Bryan, que para ese entonces tenía apenas tres meses, a fines de 2013.
Bryan había sido llevado a la sala de emergencias con lesiones que incluían un pulmón dañado, hemorragias en la retina, fracturas en ambas piernas que hicieron que sus tobillos se doblaran hacia afuera y una fractura de cráneo con hinchazón, informó un oficial.
Hilda Vásquez, quien entonces tenía 22 años y era su cuidadora principal, llamó a una ambulancia el 20 de noviembre de 2013, informando que su bebé había dejado de respirar y había comenzado a vomitar sangre y leche, según el resumen del caso policial. No explicó cómo resultó herido su hijo.
Un médico encontró que las lesiones eran "agudas y sospechosas de un trauma no accidental", diagnosticó abuso físico infantil y notificó a la sección de víctimas especiales del NOPD.
La policía presentó una orden de arresto, y Hilda Vásquez fue acusada en 2014 de crueldad hacia menores y crueldad hacia menores en segundo grado. Posteriormente, Hilda se declaró culpable de un cargo menor de trato negligente o negligencia. Foto de su arresto.
Bryan fue puesto en un hogar de acogida y luego devuelto al cuidado de su madre, según muestran los documentos.
El informe del DCFS revela que el abuso físico persistió. El informe del 8 de octubre de 2021 indica que Bryan tenía grandes hematomas en la cara y la cara interna del muslo.
En el informe se describe a Bryan como "no verbal, no utiliza ninguna forma de comunicación no verbal (en ocasiones atrae a un adulto hacia lo que quiere)".
La superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, dijo que el departamento está investigando la muerte no clasificada junto con DCFS y el Departamento de Vida Silvestre y Pesca del estado.
Bryan fue reportado como desaparecido por primera vez alrededor de las 10 a. m. del 14 de agosto, tras escabullirse por una ventana de su casa en la calle Beaucaire. Un video de vigilancia lo capturó esa mañana en la cercana calle Sèvres, que bordea el cuerpo de agua, donde posteriormente fue encontrado muerto el martes 26 de agosto.
Más de 100 personas, vestidas de azul y blanco y con globos y flores en la mano, se congregaron para contemplar una cruz de hierro azul colocada junto al agua. El ambiente era emotivo y solemne, con destellos de emoción. Hilda Vásquez abandonó la vigilia por su hijo sin hacer comentarios el jueves por la noche. Un capellán dijo que estaba acalorada.