Niño hondureño que murió tras ataque de caimán en Nueva Orleans recibió abuso de su madre

Bryan fue reportado como desaparecido por primera vez alrededor de las 10 a. m. del 14 de agosto, tras escabullirse por una ventana de su casa en la calle Beaucaire. Un video de vigilancia lo capturó esa mañana en la cercana calle Sèvres, que bordea el cuerpo de agua, donde posteriormente fue encontrado muerto el martes 26 de agosto.