Sicarios matan a un jefe de Policía de Tránsito

David Villegas Solís fue interceptado en un concurrido bulevar por hombres que huyeron tras cometer el hecho
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó la muerte del agente de tránsito David Villegas Solís, de 37 años, quien fue atacado a balazos la noche del viernes en Culiacán, Sinaloa, México, cuando se desplazaba por el bulevar Pedro Infante para iniciar su turno laboral.
Según la corporación, el oficial, con 11 años de servicio, fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Fotografía en vida del agente policial David Villegas Solís.
De acuerdo con los primeros informes, los agresores viajaban en un vehículo del que aún no se tienen características precisas, y tras el ataque huyeron del lugar. Villegas Solís era jefe de turno de la Policía de Tránsito.
Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y personal de emergencias acudieron a la zona para brindar apoyo, pero el agente ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Autoridades federales, estatales y municipales implementaron un operativo para dar con los responsables, cuyas actualizaciones serán divulgadas únicamente por las instancias competentes conforme avance la indagatoria.
Paralelamente, se mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para fortalecer las investigaciones y determinar el móvil del crimen.
A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal expresó sus condolencias a familiares y amigos del oficial.
“Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz ️”, escribieron.