¡Desgarrador! Sube a diez la cifra de muertos por la explosión de camión de gas

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que la cifra de muertos se elevó a diez, además de que otras 54 personas permanecen hospitalizadas y otras 22 ya han sido dadas de alta tras la explosión ocurrida la tarde del miércoles en el Puente La Concordia, en Iztapalapa (demarcación interna al este de la capital).