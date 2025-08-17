Acribillan a Camilo Ochoa, "El Alucín", en el baño de su casa

El creador de contenido Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como “El Alucín”, fue asesinado la tarde del sábado dentro de un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, México.
De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de las 5:00 p.m. familiares del influencer alertaron a las autoridades tras escuchar disparos en la vivienda. Testigos señalaron que un hombre fue visto huyendo del lugar a bordo de un vehículo.
Al ingresar al domicilio, policías estatales encontraron a Ochoa sin vida dentro del baño. El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego.
La Fiscalía de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio y que trabaja junto a autoridades estatales y federales para esclarecer el crimen.
El periodista Carlos Jiménez difundió una fotografía de la escena en la que se observa al influencer vestido con pantalón gris y camisa negra, ropa que coincidía con la que él mismo había mostrado en una transmisión en vivo realizada horas antes de su muerte.
La figura de Ochoa estuvo marcada por la polémica. A inicios de este año, su nombre apareció en volantes distribuidos en Culiacán, donde se le acusaba, junto a otros influencers y músicos como Peso Pluma y Markitos Toys, de presuntos vínculos financieros con la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán.
En distintos espacios digitales, el propio Ochoa había confesado que en el pasado perteneció al Cártel de Sinaloa y que se retiró como sicario en 2014. También relató que en 2004 fue víctima de un secuestro por parte de Los Zetas, cuando trabajaba en el negocio familiar de comida rápida en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Camilo Ochoa era hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Feliz, lo que le daba notoriedad adicional, especialmente en el norte del país.
Su canal de YouTube “Soy Camilo Ochoa” superaba los 348 mil suscriptores, con un estilo que generaba seguidores y detractores por igual, debido a la forma en que abordaba la vida criminal y experiencias personales.
La polémica se intensificó tras la difusión de los volantes en enero. Desde entonces, al menos seis personas mencionadas en esos documentos han sido asesinadas, lo que ha aumentado la tensión en torno a los personajes señalados.