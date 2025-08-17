  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Acribillan a Camilo Ochoa, "El Alucín", en el baño de su casa

El influencer fue miembro del Cártel de Sinaloa y tenía un programa en YouTube en el que hablaba sobre grandes capos

Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
1 de 10

El creador de contenido Camilo Ochoa, conocido en redes sociales como “El Alucín”, fue asesinado la tarde del sábado dentro de un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, México.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
2 de 10

De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de las 5:00 p.m. familiares del influencer alertaron a las autoridades tras escuchar disparos en la vivienda. Testigos señalaron que un hombre fue visto huyendo del lugar a bordo de un vehículo.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
3 de 10

Al ingresar al domicilio, policías estatales encontraron a Ochoa sin vida dentro del baño. El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
4 de 10

La Fiscalía de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio y que trabaja junto a autoridades estatales y federales para esclarecer el crimen.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
5 de 10

El periodista Carlos Jiménez difundió una fotografía de la escena en la que se observa al influencer vestido con pantalón gris y camisa negra, ropa que coincidía con la que él mismo había mostrado en una transmisión en vivo realizada horas antes de su muerte.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
6 de 10

La figura de Ochoa estuvo marcada por la polémica. A inicios de este año, su nombre apareció en volantes distribuidos en Culiacán, donde se le acusaba, junto a otros influencers y músicos como Peso Pluma y Markitos Toys, de presuntos vínculos financieros con la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
7 de 10

En distintos espacios digitales, el propio Ochoa había confesado que en el pasado perteneció al Cártel de Sinaloa y que se retiró como sicario en 2014. También relató que en 2004 fue víctima de un secuestro por parte de Los Zetas, cuando trabajaba en el negocio familiar de comida rápida en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
8 de 10

Camilo Ochoa era hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Feliz, lo que le daba notoriedad adicional, especialmente en el norte del país.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
9 de 10

Su canal de YouTube “Soy Camilo Ochoa” superaba los 348 mil suscriptores, con un estilo que generaba seguidores y detractores por igual, debido a la forma en que abordaba la vida criminal y experiencias personales.
Acribillan a Camilo Ochoa, El Alucín, en el baño de su casa
10 de 10

La polémica se intensificó tras la difusión de los volantes en enero. Desde entonces, al menos seis personas mencionadas en esos documentos han sido asesinadas, lo que ha aumentado la tensión en torno a los personajes señalados.
Cargar más fotos