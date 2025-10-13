Las mejores imágenes de la liberación de los rehenes israelíes

Los últimos 20 rehenes vivos que Hamás mantenía en Gaza fueron entregados a Israel este lunes, confirmó el Ejército israelí, con lo que ahora se abre la fase de entrega de los cuerpos de los 28 que quedan muertos en el enclave palestino.
Tras su entrada en Israel, las fuerzas armadas los trasladaron a la base militar de Reim, donde pasaron una primera revisión médica, y de ahí fueron trasladados en helicópteros a uno de los tres hospitales designados para atenderlos, ubicados en las afueras de Tel Aviv.
Escenas de celebración y júbilo se vivieron en todo el país por la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023.
Tras su entrega a la Cruz Roja, las milicias de la Franja de Gaza ya no cuentan con ningún cautivo vivo en el enclave.
El rehén Guy Gilboa-Dalal se reunió con su familia en el punto de recepción inicial este lunes en Jerusalén.
Los hermanos Gali y Ziv Berman también se encuentran entre los rehenes liberados este lunes.
Los rehenes fueron trasladados en helicópteros del Ejército a un hospital para ser examinados tras permanecer dos años en cautiverio.
Avinatan Or (32), cuya novia, Noa Argamani, también fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, se reencontró con su pareja tras su liberación este lunes.
El rehén Matan Zangauker se reúne con su familia tras su liberación.
La familia del rehén Alon Ohel (c) lo acompañó en el helicóptero de camino al hospital en Jerusalén.
Los emotivos reencuentros entre los rehenes y sus familias fueron captados por oficiales del Ejército que compartieron las imágenes en redes sociales.
Evyatar David, secuestrado en el festival de música Nova, junto a su familia tras ser liberado.