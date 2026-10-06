Marimar Martínez demanda al Gobierno de EE. UU. tras recibir cinco disparos durante redada migratoria

Marimar Martínez, ciudadana estadounidense que resultó herida tras recibir cinco disparos de un agente federal durante un operativo migratorio en Chicago, Illinois, presentó una demanda civil contra el Gobierno del presidente Donald Trump.
El incidente ocurrió a finales de 2025, en medio de las operaciones federales contra la inmigración desplegadas en distintos sectores de la ciudad. Martínez sostiene que las autoridades utilizaron una fuerza desproporcionada durante el procedimiento.
“Estoy feliz de haber sobrevivido y de poder estar junto a mi familia”, expresó Martínez durante una conferencia de prensa en la que sus representantes legales dieron a conocer la acción judicial.
La demanda solicita una indemnización económica. Entre los señalamientos incluidos contra las autoridades figuran presunta negligencia, agresión, asalto, detención injustificada, afectaciones emocionales y conducta maliciosa.
El caso se remonta a octubre de 2025, cuando Martínez participó en manifestaciones organizadas en Chicago en rechazo a las redadas migratorias. En ese contexto, la mujer, quien se desempeñaba como maestra, se encontraba dentro de su automóvil en el vecindario de Brighton Park.
Según la versión de sus abogados, Martínez alertaba a otras personas sobre la presencia de agentes migratorios cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum abrió fuego contra su vehículo y realizó cinco disparos.
Exum sostuvo que actuó al considerar que su vida estaba en peligro. De acuerdo con su declaración, Martínez habría impactado su automóvil contra el vehículo oficial, una versión que, según los abogados de la mujer, no ocurrió de la manera descrita por el agente.
La defensa de Martínez sostiene que las imágenes captadas por las cámaras corporales contradicen parte del relato presentado inicialmente por Exum. El material audiovisual fue utilizado posteriormente para reconstruir la posición del agente y del automóvil durante el momento de los disparos.
Durante la conferencia, el abogado Christopher Parente, cuestionó que el Departamento de Justicia no haya emprendido acciones penales contra el agente. El representante legal consideró que el caso debe ser investigado tanto a nivel estatal como federal.
Los abogados presentaron un análisis visual en el que reconstruyeron la trayectoria de los cinco proyectiles. Según la demanda, los primeros tres impactos alcanzaron el sector del pasajero del parabrisas cuando Exum se encontraba a un costado del vehículo.
La reconstrucción también señala que los dos últimos disparos habrían ocurrido cuando el automóvil ya había avanzado respecto de la posición del agente. El cuarto proyectil habría atravesado una ventanilla delantera, mientras que el quinto habría ingresado por la parte trasera del lado del pasajero.
El proceso legal comenzó formalmente en febrero de 2026, cuando sus representantes notificaron al Gobierno federal su intención de presentar una reclamación. A partir de entonces, debieron esperar el plazo establecido por la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios para conocer si las autoridades aceptarían, rechazarían o responderían a la solicitud.