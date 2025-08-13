Lujo, poder e intrigas: la caída de la ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee

Sin embargo, tras la destitución de Yoon por su fallido intento de ley marcial en diciembre pasado y bajo la nueva Administración liberal de Lee Jae-myung se designaron equipos especiales de fiscales para investigar los casos que involucran al matrimonio. Todo esto desembocó en el arresto de Kim a últimas horas del martes por manipulación bursátil, injerencia política y recepción de sobornos.